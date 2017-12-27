الرئيسية | شباب و جامعات جامعة عمان العربية ضمن فئة الثلاثة نجوم حسب التصنيف الأردني للجامعات

وطنا اليوم- حصلت جامعة عمان العربية على الفئة الثالثة (ثلاثة نجوم) وذلك حسب التصنيف الأردني للجامعات الأردنية الحكومية والخاصة الصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. حيث قامت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بإجراء تصنيف جديد للجامعات الأردنية الحكومية والخاصة يعتمد على تصنيف تلك الجامعات ضمن أربعة فئات وهي: فئة (5) نجوم وفئة (4) نجوم وفئة (3) نجوم وفئة نجمة واحدة. ويعتمد هذا التصنيف على خمسة معايير هي: التعليم والتعلم / والبحث العلمي / والبعد الدولي / وجودة الخرّيجين / والاعتمادات الأكاديمية، وتقوم هذه التصنيفات الخمس على خلق بيئة تنافسية في الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة تنافس بها مثيلاها من الجامعات الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تحسين مستوى التعليم العالي الأردني في كافة المستويات. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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