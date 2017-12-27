 وطنا نيوز -شرط الاستقالة لعضو مجلس التعليم العالي قبل مقابلة لجنة الاختيار
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شرط الاستقالة لعضو مجلس التعليم العالي قبل مقابلة لجنة الاختيار
التاريخ : 27-12-2017 12:26:59 المشاهدات: 694

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس التعليم العالي الطلب من أي من أعضائه، ممن ينوون التقدم لشغل أحد شواغر رئاسات الجامعات الرسمية المعلن عنها الاستقالة من عضوية المجلس قبل مقابلة لجنة الاختيار والترشيح. ويأتي ذلك عملا لمبدأ الحياد الوظيفي وتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة والحاكمية الرشيدة.
وقرر مجلس التعليم العالي، السبت، اعفاء 3 رؤساء جامعات "الحسين واليرموك، والتكنو" من مناصبهم، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة تقييم رؤساء الجامعات وتوصيات لجنة دراسة تقرير لجنة التقييم.
وشمل القرار كلا من رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور علي القيسي، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عمر الجراح.
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