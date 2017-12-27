شرط الاستقالة لعضو مجلس التعليم العالي قبل مقابلة لجنة الاختيار

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس التعليم العالي الطلب من أي من أعضائه، ممن ينوون التقدم لشغل أحد شواغر رئاسات الجامعات الرسمية المعلن عنها الاستقالة من عضوية المجلس قبل مقابلة لجنة الاختيار والترشيح. ويأتي ذلك عملا لمبدأ الحياد الوظيفي وتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة والحاكمية الرشيدة.

وقرر مجلس التعليم العالي، السبت، اعفاء 3 رؤساء جامعات "الحسين واليرموك، والتكنو" من مناصبهم، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة تقييم رؤساء الجامعات وتوصيات لجنة دراسة تقرير لجنة التقييم.