فيلادلفيا تنظم دورة تدريبية في محافظة المفرق

وطنا اليوم-عمان:ضمن فعاليات خدمة المجتمع لكلية التمريض في جامعة فيلادلفيا وبالتعاون مع نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات عُقد في محافظة المفرق دورة تدريبية حول (الانعاش القلبي الرئوي المتقدم) (ACLS) لمدة يومين في مركز صحي المفرق الشامل.

وقد أعطى الدورة نائب عميد كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا الدكتور عبدالمنعم بطيحة، وحضر الدورة عدد من ممرضي وممرضات المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة المفرق, وقد أبدى المشاركين اعجابهم بمثل هذه الدورات التي تنمي المهارة العلمية والعملية, وتساهم في تطوير المهنة.