 وطنا نيوز -رئيس جامعة عمان العربية يلتقي أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية
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رئيس جامعة عمان العربية يلتقي أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية
التاريخ : 26-12-2017 06:59:43 المشاهدات: 934

وطنا اليوم-عمان:التقى الأستاذ الدكتور ماهر سليم رئيس جامعة عمان العربية بأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية ضمن اللقاءات الدائمة مع أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية في جميع كليات الجامعة.

ودعا أعضاء هيئة التدريس إلى العمل لتطوير العملية الأكاديمية لنشر الأبحاث العلمية في مجلات عالمية وتأليف الكتب، خاصة بأن الكلية فيها كفاءات علمية عالية تجعلها تنافس محلياً وعالميا، والعمل على فتح تخصصات جديدة، وبأن الجامعة تسعى جاهدة لإعادة فتح برنامج الدكتوراه. كما أكد على ضرورة المشاركة في خدمة المجتمع المحلي.

 ودار حوار بناء بين الأستاذ رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وقد أشادوا في الخطوات التي تقوم بها إدارة الجامعة لتطوير الجامعة والخدمات التي تقدم لأسرة جامعة عمان العربية والعمل الشفاف والتواصل بين إدارة الجامعة وجميع منتسبيها.
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