 وطنا نيوز -تمريض فيلادلفيا ينظم زيارات لزيادة الوعي الصحي في مركز أحداث عمان
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تمريض فيلادلفيا ينظم زيارات لزيادة الوعي الصحي في مركز أحداث عمان
التاريخ : 26-12-2017 06:58:47 المشاهدات: 895

وطنا اليوم-عمان:حرصا من كلية التمريض بجامعة فيلادلفيا على تقديم الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع المحلي، قامت مجموعة من طلبة كلية التمريض بسلسلة من الزيارات لمركز أحداث عمان_طبربور .

واشتملت هذه الزيارات على  زيادة المعرفة و الثقافة الصحية في عدة موضوعات ذات أهمية لفئة الأحداث مثل: التغذية الصحية، النظافة الشخصية، مبادئ الاسعاف الأولي. وتوجه مدير مركز أحداث عمان بالشكر الجزيل للجامعة عموما وكلية التمريض خصوصاً على المجهود المميز الذي قامت به كلية لرفع مستوى الوعي الصحي لأحداث عمان.
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