 وطنا نيوز -طلبة جامعة البترا ينظمون مبادرة شاي الثانية
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طلبة جامعة البترا ينظمون مبادرة شاي الثانية
التاريخ : 26-12-2017 01:14:01 المشاهدات: 490

وطنا اليوم-عمان:نظم طلاب مادة قضايا معاصرة بجامعة البترا مبادرة لخدمة المجتمع الداخلي بعنوان مبادرة "شاي" الثانية والتي تمثلت بتقديم وجبة إفطار جماعي لموظفي الأمن في الجامعة.

وكان المبادرة الأولى من "شاي" لخدمة المجتمع الداخلي قد استهدفت عمال النظافة في الجامعة بإشراف الدكتورة فاطمة الطروانة، وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة.

وتأتي المبادرة ضمن سلسلة الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع التي يقوم بها طلبة جامعة البترا، داخل الجامعة وخارجها.
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