 وطنا نيوز -تكريم الفائزين في دورة الوفاء الرياضية الثانية للراحل الدكتور أحمد الحوراني
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تكريم الفائزين في دورة الوفاء الرياضية الثانية للراحل الدكتور أحمد الحوراني
التاريخ : 24-12-2017 07:03:41 المشاهدات: 1015

وطنا اليوم - رعى الدكتور ماهر الحوراني " رئيس هيئة مديري جامعة عمان الأهلية " و"رئيس نادي الارينا الرياضي " حفل تكريم الفائزين في دورة الوفاء الرياضية الثانية للراحل الدكتور أحمد الحوراني يوم الثلاثاء 19/12/2017 في نادي الأرينا بالجامعة .حيث توج راعي الحفل الطلبة الفائزين وقام بتسليمهم الميداليات والكؤوس والجوائز التقديرية .

وفي بداية الحفل  رحب الحوراني بالطلبة الفائزين وشكر لهم مشاركتهم الفاعلة في كافة البطولات متمنيا لهم المزيد من العطاء والتميز . كما وعدهم بالمزيد من الدعم  لنشاطاتهم الرياضية خلال العام الجامعي 2017-2018.

كما هنأ الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة بالجامعة  الفائزين والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى وأشار إلى المزيد من البطولات الرياضية والنشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية خلال الفصل الدراسي الثاني.

و قد اشتملت الدورة على خمسة ألعاب رياضية وهي: كرة الطاولة – البلياردو – ألعاب الفيديو – السباحة – البولينغ،

وقد تم تكريم الطلبة القائزين وفق التالي :

  • بطولة كرة الطاولة: المركز الأول: حازم مسالمة، المركز الثاني: ميثم علي حسين، المركز الثالث: الزين ربحي الحيت.
  • بطولة البلياردو: المركز الأول: أيسر صفاء، المركز الثاني: حسن أزهر، المركز الثالث: حسنين علي ذياب.
  • بطولة ألعاب الفيديو: المركز الأول: ابراهيم محمد، المركز الثاني: عبدالكريم مخلوطة، المركز الثالث: ضياء شقيرات.
  • بطولة السباحة/ ذكور:

50 متر حرة: المركز الأول: عبدالله بهاء، المركز الثاني: مهند الخطيب، المركز الثالث: عبدالرحمن أبو حواس.

25 متر حرة: المركز الأول: عبدالله بولص، المركز الثاني: "محمد عمار" الكراد، المركز الثالث: عبدالرحمن أبو حواس.

  • بطولة السباحة/ إناث:

25 متر حرة: المركز الأول: فرح وائل عصفور، المركز الثاني: سرى الفتلاوي، المركز الثالث: ديما عمار عائد.

 

  • بطولة البولينغ: المركز الأول: عبدالرحمن الدعيج، المركز الثاني: يوسف الساطوري، المركز الثالث: محمد الضابط.
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