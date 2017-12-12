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تكريم الفائزين في دورة الوفاء الرياضية الثانية للراحل الدكتور أحمد الحوراني
وطنا اليوم - رعى الدكتور ماهر الحوراني " رئيس هيئة مديري جامعة عمان الأهلية " و"رئيس نادي الارينا الرياضي " حفل تكريم الفائزين في دورة الوفاء الرياضية الثانية للراحل الدكتور أحمد الحوراني يوم الثلاثاء 19/12/2017 في نادي الأرينا بالجامعة .حيث توج راعي الحفل الطلبة الفائزين وقام بتسليمهم الميداليات والكؤوس والجوائز التقديرية .
وفي بداية الحفل رحب الحوراني بالطلبة الفائزين وشكر لهم مشاركتهم الفاعلة في كافة البطولات متمنيا لهم المزيد من العطاء والتميز . كما وعدهم بالمزيد من الدعم لنشاطاتهم الرياضية خلال العام الجامعي 2017-2018.
كما هنأ الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة بالجامعة الفائزين والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى وأشار إلى المزيد من البطولات الرياضية والنشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية خلال الفصل الدراسي الثاني.
و قد اشتملت الدورة على خمسة ألعاب رياضية وهي: كرة الطاولة – البلياردو – ألعاب الفيديو – السباحة – البولينغ،
وقد تم تكريم الطلبة القائزين وفق التالي :
50 متر حرة: المركز الأول: عبدالله بهاء، المركز الثاني: مهند الخطيب، المركز الثالث: عبدالرحمن أبو حواس.
25 متر حرة: المركز الأول: عبدالله بولص، المركز الثاني: "محمد عمار" الكراد، المركز الثالث: عبدالرحمن أبو حواس.
25 متر حرة: المركز الأول: فرح وائل عصفور، المركز الثاني: سرى الفتلاوي، المركز الثالث: ديما عمار عائد.
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