الرئيسية | شباب و جامعات سمو الاميرة رحمة بنت الحسن ترعى عرض مرئي لمشاريع طلبة جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:رعت سمو الاميرة رحمة بنت الحسن العرض المرئي لمشاريع طلبة قسم هندسة العمارة في جامعة البترا بمركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان.



وتهدف المشاريع والتصاميم التي قدمها الطلبة لتسليط الضوء على المشاكل الحضرية وكيفية معالجتها وتنمية البيئة الحضرية وزيادة الرقعة الخضراء بها وذلك من خلال تصميماتهم لعدد من الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان و مواقع اخرى مختلفة .

واثنى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة خلال العرض على الجهود المبذولة من لجنة عمان خضراء 2020 لزيادة الرقعة الخضراء في مدينة عمان بالإضافة الى جهود جامعة البترا بتقديم العديد من الحلول المبتكرة والافكار المعمارية لعدد من الحدائق التي من شأنها زيادة الرقعة الخضراء .



وقال المنسق العام للجنة عمان خضراء 2020 المهندس عماد الدباس ان المشاريع التي قدمها الطلبة من شأنها زيادة الرقعة الخضراء في الاردن ومن اهمها ، اعادة تأهيل حديقة الملك عبدالله الاول في وادي صقره ، واعادة تأهيل شوارع في جبل عمان منها شارع: الرينبو ، خرفان، معاذ بن جبل، واعادة تأهيل المنطقة المحاذية لتقاطع ممر عمان التنموي ، وتشجير المنطقة المحاذية لجامعة البترا على طريق المطار لتجميل مدخل مدينة عمان .



وفي نهاية العرض تم تقديم كتاب شكر مقدم من امانه عمان الكبرى لجامعة البترا وللجنة عمان خضراء 2020 وذلك لمساهمتهم في زيادة الرقعة الخضراء للعاصمة . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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