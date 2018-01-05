الملكيه و صراع أبناء الذوات ..توجه لمقاضاة نجل الملقي

وطنا اليوم-عمان:تعتبر وظائف الملكيه اﻻردنيه وجهه ﻷبناء الذوات من الباحثين عن الوظائف حيث تلعب (الواسطه) الدور اﻷكبر في التعين و يزداد تأثير (الواسطه) حسب ثقل صاحبها في تحديد المسمى الوظيفي و ما يتبع للوظيفه من امتيازات و المستفيد الأول هو (دلوع البابا) .



الملكيه اﻻردنيه ينطبق عليها المثل القائل : (لكل زمان دوله و رجال) (فالمغضوب عليهم) قد يتحولوا الى (انعمت عليهم) مع كل تشكيل حكومي جديد .

الى ذلك يتجه النائب، ثامر بينو، إلى مقاضاة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، ومدير خدمات المطار فوزي، نجل رئيس الوزراء، هاني الملقي.

وقال بينو، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، الأحد، إنه سيذهب "إلى المدعي العام لمقاضاة مستو وفوزي، بعد تعيين الأخير مديرا للخدمات في المطار"... وعزا بينو شكواه إلى "عدم كفاءة فوزي هاني الملقي، لاستلام المنصب".

وقبل ذلك، شهد مجلس النواب، عاصفة من النقاشات، بين بينو ومستو، وجه خلالها الأول اتهامات بـ"الكذب" للأخير.

من جانبه رد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ان فوزي الملقي تقدم بشكل رسمي للوظيفة مصطحبا معه سيرته الذاتية والتي تخوله لاستلام المنصب، مؤكدا انه تم الموافقة على تعيينه بعد الاطلاع على كافة اوراقه وشهادته.



