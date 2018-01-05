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النعيمات لملحس : يستر على الحكومة التي عملت لبعض الناس قيمة
وطنا اليوم-عمان:هاجم النائب محمود النعيمات، الاحد، وزير المالية عمر ملحس واتهمه بعدم احترام مجلس النواب.
وقال النعيمات مخاطبا ملحس خلال الجلسة الرقابية " يستر على الحكومة التي عملت لبعض الناس قيمة وجعلتهم يتكبرون".
واعرب النعيمات عن غضبه لطريقة اجابة الوزير على أحد الأسئلة بعد أن قال "هذا الجواب الي عندي"، ما اثار استهجان النعيمات على طريقة التعبير التي اعتبرها تقلل احترام المجلس.
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