الطراونة يؤجل التصويت على مقترح بـ طرح الثقة بحكومة الملقي

وطنا اليوم-عمان:طالب رئيس كتلة الاصلاح النيابية عبدالله العكايلة بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي على خلفية قرارات رفع الأسعار، في حين أجل رئيس المجلس عاطف الطراونة التصويت على ذلك إلى نهاية الجلسة.

وقال العكايلة في مداخلة خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء الثلاثاء، إن المطالبات تأتي لفشل حكومة الملقي في إدارة المرحلة ونهجها القائم على تأزيم الأوضاع من خلال فرض الضرائب ورفع الأسعار على المواطنين.

وتاليا نص المذكرة التي تقدم بها العكايلة:

انسجاما مع مواقفنا المستمرة من هذه الحكومة ، وقناعتنا الراسخة ، بعدم أهليتها ، وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة ، ومواجهة التحديات التي تكتنفها ، على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وحتى الأمنية ، ونظرا لاستمرار الحكومة في نهج التأزيم ، الذي دابت عليه في حياة هذا الشعب ، منذ تشكيلها ، ولما أقدمت عليه مؤخرا ، من تحميل المواطن أعباء ضريبية بلغت ( 916 ) مليون دينار في موازنة عام 2018م ، وما صحبها من قرارات جائرة ، من رفع للدعم عن الخبز ، ورفع أسعار المحروقات ، والكهرباء ، وعشرات السلع الإستهلاكية الأساسية ، حتى طالت أدوية المرضى ، الأمر الذي أحال حياة الشعب الأردني إلى ضنك ، ومعاناة لا قبل له بها ، ولا قدرة له على احتمالها ، فإننا كنواب لهذا الشعب ، نجد لزاما علينا أن نقف بحزم ، لحماية حقه في حياة كريمة ، بعيدا عن هذه المعاناة .

وبناء على ما تقدم ، فإننا نحن الموقعين أدناه واستنادا للمادة ( 54 ) من الدستور ، وعملا بالمادة ( 139 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، نطالب سعادتكم بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالوزارة التي يرأسها دولة هاني الملقي ، مناشدين زملائنا النواب الوقوف معنا لترحيل هذه الحكومة وتجنيب الشعب ويلاتها ومزيدا من تهور قراراتها .