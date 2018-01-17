الرئيسية | تحت القبة لماذا لم ترد الحكومة على سؤال طهبوب عن مكافآت ومصاريف الوزراء

وطنا اليوم-عمان: وجهت النائب من كتلة الإصلاح النيابية د. ديمة طهبوب سؤالا للحكومة حول قيمة مصاريف مكاتب وزراء حكومة هاني الملقي منذ تشكيلها أول مرة ، ويكشف السؤال طلب النائب طهبوب تزويدها بكافة المكافآت والأجور التي حصل عليها الوزراء وبدلات السفر لكل وزير وأسباب استحقاقها كما طلبت طهبوب معرفة مصاريف مكاتب الوزراء بشكل مفصل لكل وزير ، وعضويات مجالس الإدارة التي تولاها كل وزير بحكم منصبه الوزاري وما يتقاضاه الوزراء من هذه العضويات وما يترتب عليها من مصاريف .



وتشير الوثائق أن وزير المالية أعاد السؤال لمجلس النواب طالبا من رئيس مجلس النواب حصر المدة الزمنية التي سألت النائب طهبوب عنها ، ورغم إجابة رئيس مجلس النواب خطيا على استفسار الوزير حول المدة إلا أن الوزير لم يجب على السؤال رغم مرور أربعة أشهر على تلقيه السؤال النيابي ، الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة من وزير المالية للمادة ( 128 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص في البند ( ب ) من المادة ( يجيب الوزير على السؤال خطيا خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما ) يأتي هذا السؤال النيابي في ظل دعوات حكومية للتقشف وضبط النفقات ، وفي ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار طال عددا من المواد الغذائية على رأسها رغيف الخبز . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر