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لماذا لم ترد الحكومة على سؤال طهبوب عن مكافآت ومصاريف الوزراء
وطنا اليوم-عمان: وجهت النائب من كتلة الإصلاح النيابية د. ديمة طهبوب سؤالا للحكومة حول قيمة مصاريف مكاتب وزراء حكومة هاني الملقي منذ تشكيلها أول مرة ، ويكشف السؤال طلب النائب طهبوب تزويدها بكافة المكافآت والأجور التي حصل عليها الوزراء وبدلات السفر لكل وزير وأسباب استحقاقها كما طلبت طهبوب معرفة مصاريف مكاتب الوزراء بشكل مفصل لكل وزير ، وعضويات مجالس الإدارة التي تولاها كل وزير بحكم منصبه الوزاري وما يتقاضاه الوزراء من هذه العضويات وما يترتب عليها من مصاريف .
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