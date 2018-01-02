الرئيسية | تحت القبة النواب يطالبون الحكومة بزيادة رواتب الموظفين 50 دينارا

وطنا اليوم-عمان:طالب عدد من النواب الثلاثاء، رئيس الحكومة هاني الملقي بإقرار زيادة على رواتب الموظفين قيمتها 50 دينارا. ووقع النواب على مذكرة نيابية، طالبوا من خلالها زيادة 50 دينارا على رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين. كما طالب النواب بتوجيه القطاع الخاص لرفع رواتب موظفيه بنفس المبلغ. وتأتي المذكرة النيابية بعد إقرار حكومة هاني الملقي حزمة قرارات اقتصادية تشمل رفع الدعم عن مادة الخبز ورفع نسب ضريبية على غالبية السلع. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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