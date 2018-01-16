رفع جلسة النواب لعدم اكتمال النصاب وتغاظ تام عن رفع الأسعار

وطنا اليوم-عمان:رفع رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الثلاثاء، الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، بسبب فقدان النصاب القانوني.

وقال الطراونة مخاطبا نوابا هموا بمغادرة القبة الى القاعات الجانبية :" من غير المعقول أن أكون ناطورا على باب القبة حتى امنع الخروج".

وثار غضب كبير بين النواب لرفع الجلسة قبل "بند ما يستجد من أعمال" في آخر الجلسة لمنعهم من الحديث حول رفع الأسعار، على حد قولهم.

واتهم النائب نبيل غيشان وخليل عطية رئاسة المجلس بتهريب النصاب لرفع الجلسة قبل الحديث عن قرارات رفع الأسعار.

وأعلن مجلس الوزراء، حزمة قرارات تضمنت رفع أسعار سلع عديدة، للاستفادة من زيادات الضرائب في محاولة منها لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا.