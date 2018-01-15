الرئيسية | تحت القبة مداخلة نقدية نادرة في مجلس الاعيان لبرنامج حكومة الملقي

وطنا اليوم-عمان:تقدم رئيس الوزراء الاردني الاسبق سمير الرفاعي بمداخلة نقدية نادرة جدا في مجلس الاعيان لبرنامج حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي الاقتصادي على هامش جلسة مشتركة مع الاعيان لتقييم ودراسة تقرير الميزانية المالية للدولة. الرفاعي دعا الحكومة إلى التريث في إرسال مشروع معدل لقانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة، لدراسة أثر زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى الآن، مع الأثر المتوقع من التضخم في الأسعار، والذي سيطال جميع الأردنيين، من خلال زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع والتي ستؤدي في طبيعة الحال الى رفع أسعار هذه السلع. وكان الملقي قد اشتكى عدة مرات من الملاحظات التقييمية في المسالة الاقتصادية التي تصدر عن الرفاعي تحديدا. لكن في مجلس الاعيان اعاد الرفاعي التذكير بوجهة نظره والمشيرة لإن الاصل في معالجة الازمة الاقتصادية هو النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار واسترخاء قطاع الاعمال . وحذر الرفاعي مما اسماه بركود تضخمي، و قال: اذا لم يكن من هذا الأمر بد، فإني أقترح أن تقتصر المقاربة التشريعية على التصدي لظاهرة التهرب الضريبي من خلال تعديلات لمواد محدودة في القانون القائم تكفل إنهاء هذه الظاهرة والهدر الكبير التي تسببه في العوائد المالية المستحقة للخزينة العامة”. وتنوي الحكومة وفي وقت قريب التقدن بقانون معدل للضريبة يرفع نسبة الضريبة إلى حد اكبر على العديد من السلع والمنتجات في الاسواق في الوقت الذي لم يحدد فيه الشارع موقفه من مسارات الاسعار الجديد كما يحذر القاطاع التجاري من ركود وكساد يطيح بالكثير من إمكاناته. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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