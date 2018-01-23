أونروا الأردن توقف 100 عامل ومخاوف من كارثه بيئية في المخيمات

وطنا اليوم-عمان: وجه النائب طارق خوري رسالة الى معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي طالب فيها باتخاذ إجراءات مباشرة لرفع الظلم عن أبناء المخيمات الذي وقع عليهم من إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ، والذي تضمن الاستغناء عن حوالي 100 عامل من أصل 280 يعملون في مخيمات اللاجئين .



وفيما يلي نص الرسالة : .



معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأكرم

تحية طيبة وبعد

على النائب الوطني الملتزم واجب السؤال والمراقبة وعلى السلطة التنفيذية ضرورة الإجابة المسؤولة تحقيقاً للتكامل في أداء الرسالة المنوطة بنا وفق اليمين الذي اقسمناه .

وبناءً على ما تقدم فإنني أرجو أن ألفت انتباه معاليكم ان ادارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن اقدمت على سلسلة من الإجراءات التي تمس دور الأردن السياسي والتي بالضرورة سيتبعها التزامات مالية ستعصف بالاقتصاد الأردني الذي يعاني ظروف قاسية لا تخفى على أحد .

معالي الوزير المحترم

في الأمس اقدمت إدارة الوكالة على إنهاء خدمات حوالي 100 عامل نظافة يعملون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من أصل 280 عامل مما ينذر باخطار كارثية بيئية وصحية ستتحمل الحكومة الأردنية تبعيات ذلك القرار الجائر والمقصود

معالي الوزير المحترم

إن هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز ويأتي في سياق تنفيذ مخططات الكيان الصهيوني وداعميه الاستعماريين الغربيين الرامية إلى تقليص خدمات وكالة الغوث وصولاً للتنصل من الالتزامات القانونية والمالية المقرة من الأمم المتحدة للاجئيين الفلسطينين والدول المستضيفة ( الأردن ، لبنان ، سوريا ) وسيتبع ذلك في حال مرور هذه الاجراءات قرارات سياسية خطيرة على القضية الفلسطينية والأردن بدرجة أكبر باعتبار أن الأردن هو الوطن البديل كما يخطط العدو الصهيوني الغاشم.

معالي الوزير المحترم

سيذكر التاريخ اللحظات الأكثر اشراقاً بحياة الأشخاص والشعوب ولك معاليك أن تتذكر أنك مؤتمن على الأردن واستقرار الأردن وثقتي بك عالية أن ترد الظالم عن ظلمه من خلال إجراء مباشر يوقف هذه الإجراءات الصادرة عن ادارة وكالة الغوث الدولية بكل الوسائل المتاحة لمعاليكم .



مرفقا طيه إحصائية التقليص لكل مخيم



تم توقيف عمال المياومه في كل المخيمات اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15/ 1/ 2018 بدل أجازه مرضيه وسنويه وعمال العقود(فورم سي)وكل ما هو مياومه وكما يلي :

مخيم البقعه تم توقيف 30 عامل من أصل92 عامل .

مخيم الوحدات14 عامل من أصل39 عامل .

مخيم اربد7 عمال من أصل17 عامل .

مخيم الحصن7 عمال من أصل22 عامل .

مخيم الحسين11 عامل من أصل27 عامل .

مخيم غزه8 عمال من أصل22 عامل .

مخيم سوف3 عمال من أصل15 عامل .