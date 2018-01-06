عربيات يعين مدير مكتبه مديراَ عاماَ لـ الحج الوطنية

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب أحمد الرقب، سؤالا لرئيس الوزاء هاني الملقي، حول الشركة الوطنية للحج التي أسستها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وسأل الرقب حول التعيينات المتعلقة بالشركة وسبب تعيين مدير مكتب وزير الأوقاف مديرا عاما للشركة، وإن كان التعيين ضمن عقد جديد.

كما طلب النائب تفاصيل القروض الممنوحة من قبل صندوق الحج للهيئات والأشخاص مع كامل ضماناتها وعقودها، وأسس تعيينات كبار الموظفين إن كانت تتم مع ديوان الخدمة المدنية.

وتعتبر شركة الحج والعمرة الوطنية منذ الإعلان عنها مثار جدل كبير بين أصحاب الشركات السياحية الخاصة الذين يرون منافستها لهم "غير مشروعة" بحكم أنها مملوكة لجهة يفترض أن يقتصر عملها على الاشراف والرقابة.