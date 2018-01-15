وطنا اليوم-عمان : طرح نائب محافظة العقبة حازم المجالي بوست عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " جاء فيه طلب النائب لمساعدته بعد ان واجه العديد من الصعوبات في تلبية حاجات قاعدته الشعبية وفق تحليل لما نشر .

حيث كتب المجالي " صدقاً انه الحكومة بهدلتنا مع الشعب ...والرأي يا جماعة "

تعليقات المتابعين لصفحة النائب المجالي جاءت بمنحنى متناقض فيما بينهم ، فالمتابع عبدالله الخوالدة إبداء النصيحة للنائب بتقديم استقالته .

فيما ذهب محمد العمري الى طرح مذكرة ثقة بالحكومة تكون رسالة مزدوجة بان الحكومة تحظى يرضى وتأييد عدد كبير من النواب ورسالة من النائب للشعب ولقاعدته الانتخابية بأنه معهم وليس مع الحكومة.



