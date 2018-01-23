الرئيسية | تحت القبة الفايز : كلفة الخدمات الأردنية للاجئين السوريين وصلت 10 مليارات دولار

وطنا اليوم-عمان: التقى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، في مكتبه اليوم الاثنين بدار مجلس الاعيان، رئيس مؤسسة دبي للعطاء طارق القرق والوفد المرافق له، بحضور العين علياء بوران.

واكد الفايز خلال اللقاء اهمية العمل الاجتماعي والخيري والانساني بتعزيز روح التعاون داخل المجتمعات وبين الشعوب، داعيا مختلف المؤسسات والجمعيات الاهلية العربية، الى تعزيز التعاون فيما بينها لخدمة المحتاجين، ولاسيما في مجالات التربية والتعليم والصحة، والخدمات الانسانية المختلفة، وخصوصا بظل الظروف التي تعيشها الامة العربية ووجود مئات الالاف من اللاجئين، الذين يحتاجون الى مد يد العون والمساعدة لهم.

وعرض الفايز خلال اللقاء، تداعيات اللجوء السوري على الاردن، موضحا ان الاردن يستقبل على ارضه، حوالي مليون و300 الف لاجىء سوري اغلبهم يعيشون خارج المخيمات المخصصة لهم .

واضاف ان الاردن يوفر لهم الخدمات الانسانية والحياة الكريمة، اضافة الى التعليم والصحة، حيث وصلت قيمه ما قدمه الاردن لهم، اكثر من عشرة مليارات دولار، رغم شح موارد الاردن، والصعوبات الاقتصادية التي تواجهه.

وثمن الفايز الدعم الذي تقدمه دولة الامارات العربية للاردن ودور مؤسسة دبي للعطاء في مجال التعليم، مؤكدا ان مؤسسة دبي تلعب دورا كبيرا في الاردن، في مجال التعليم وانشاء المدارس في جميع المحافظات، والمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين .

وقال انه للاسف فقد تخلى المجتمع الدولي عن مسؤولياته الاخلاقية والانسانية تجاه دعم اللاجئين، ودعم الاردن، وهو امر غير مقبول، فلا يمكن للاردن، في ظل ازمته الاقتصادية، الاستمرار في تحمل المسؤولية تجاه اللاجئين، فعلى الجميع تحمل المسؤولية.

وعرض رئيس مؤسسة دبي للعطاء للدور الذي تقوم فيه المؤسسة في مجال التعليم والنهوض فيه، في اكثر من 53 دولة حول العالم، مبينا ان المؤسسة لديها خطط وبرامج عمل داخل الاردن حلال المرحلة المقبلة في مجال التعليم والارتقاء به للاجئين السوريين في الاردن والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم، اضافة الى التعاون الكبير مع جميع الجهات ذات العلاقة في الاردن في هذا المجال. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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