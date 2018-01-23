 وطنا نيوز -فياغرا النواب تثير زوبعة من نقد الاردنيين
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فياغرا النواب تثير زوبعة من نقد الاردنيين
التاريخ : 15-01-2018 12:06:29 المشاهدات: 1786

وطنا اليوم-عمان:اثارا غلاف طبي لحبتين من حبوب الفياجرا من الصناعة الهندية جدلا سياسيا واسعا في الاردن بعد ظهورهما بين يدي احد النواب تحت قبة البرلمان مع شائعة تقول بان احد النواب يوزع حبوب الفياجرا الهندية على الزملاء في السلطة التشريعية.
والتقطت كاميرا تحت قبة مجلس النواب حبتي الفياجرا بين يدي احد النواب في جلسة رسمية .
وثارت عاصفة تعليقات عبر وسائط التواصل الاجتماعي ارتدت لباسا سياسيا خصوصا بعد اتهام النواب بإغتصاب حقوق الشعب باقرار ميزانية رفع اسعار الخبز.
ولم يصدر عن اي نائب توضيحا للمسألة لكن المشهد وجده ناقدون فرصة لإطلاق سيل من التعليقات الجارحة التي تحدثت عن فحولة النواب ضد الشعب ولصالح الحكومة.
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