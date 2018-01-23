فياغرا النواب تثير زوبعة من نقد الاردنيين

وطنا اليوم-عمان:اثارا غلاف طبي لحبتين من حبوب الفياجرا من الصناعة الهندية جدلا سياسيا واسعا في الاردن بعد ظهورهما بين يدي احد النواب تحت قبة البرلمان مع شائعة تقول بان احد النواب يوزع حبوب الفياجرا الهندية على الزملاء في السلطة التشريعية.

والتقطت كاميرا تحت قبة مجلس النواب حبتي الفياجرا بين يدي احد النواب في جلسة رسمية .

وثارت عاصفة تعليقات عبر وسائط التواصل الاجتماعي ارتدت لباسا سياسيا خصوصا بعد اتهام النواب بإغتصاب حقوق الشعب باقرار ميزانية رفع اسعار الخبز.