مقويات جنسية تحت قبة مجلس النواب الأردني

وطنا اليوم-عمان:التقطت عدسة احد المصورون الأحد، صورة لشريط من المقويات الجنسية من نوع "فيجا"، بين أيدي أعضاء في مجلس النواب.

ويعتبر نوع "فيجا" من المستحضرات الهندية رخيصة الثمن.

وتحتوي حبوب "فيجا" علي 100 ملغ من ماده السلدينافيل نفسها الموجودة في حبوب فياجرا الأميركية بتركيز 50 ملغ .

ويحتوي الشريط الواحد من مستحضر "فيجا" على 4 حبات، وهو أرخص من المستحضر الشهير "فياجرا".

ويستخدم "فيجا" في علاج المشاكل الجنسية الوظيفية مثل الضعف الجنسي وضعف الانتصاب.

وهناك العديد من الأعراض الجانبية لـ"فيجا" وباقي المقويات الجنسية منها: الصداع وآلام في المعدة أو التهابات في المجاري البولية، وكذلك ضعف في البصر وحساسية للضوء ولبعض الألوان كالأخضر والأزرق.