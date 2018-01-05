 وطنا نيوز -الوحش: كبسة زر حركت الإعلام ضد كتلة الإصلاح
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الوحش: كبسة زر حركت الإعلام ضد كتلة الإصلاح
التاريخ : 08-01-2018 06:15:14 المشاهدات: 1308

وطنا اليوم-عمان:أكد النائب د. موسى الوحش أن الحركة الإسلامية مواقفها واضحة وثابتة مع مصلحة الوطن والمواطن، وليس للحركة أي قرارات من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة.

وأوضح الوحش أن ما تم خلال إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب هو عبارة عن "كبسة زر" حركت ووجهت الإعلام للتركيز على موقف كتلة الإصلاح وتجاهل مرور أقسى وأسوأ موازنة.

وشدد على أنه لو لم تلتزم الكتلة بمذكرة ال١٠٥ نائب لواجهت انتقادا حول عدم التزامها.

التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق