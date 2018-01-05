الوحش: كبسة زر حركت الإعلام ضد كتلة الإصلاح

وطنا اليوم-عمان:أكد النائب د. موسى الوحش أن الحركة الإسلامية مواقفها واضحة وثابتة مع مصلحة الوطن والمواطن، وليس للحركة أي قرارات من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة.

وأوضح الوحش أن ما تم خلال إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب هو عبارة عن "كبسة زر" حركت ووجهت الإعلام للتركيز على موقف كتلة الإصلاح وتجاهل مرور أقسى وأسوأ موازنة.

وشدد على أنه لو لم تلتزم الكتلة بمذكرة ال١٠٥ نائب لواجهت انتقادا حول عدم التزامها.