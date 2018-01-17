النواب يطالب بعيادة طبية داخل قصر العدل بعد حادثة السحيمات

وطنا اليوم-عمان:طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بإيجاد عيادة طبية كاملة داخل قصر العدل، بعد تعرض المحامي ثائر سحيمات لنوبة مرضية داخل القصر توفي على اثرها بعد أيام.

وجاءت مطالبة الطروانة، بعد مطالبة من النائبين محمود النعيمات واندريه العزوني اللذان قالا إن عدة قضاة ومحامين ومراجعين تعرضوا لنوبات قلبية داخل المحكمة دون أن يلقوا العلاج اللازم.

وبعد مداخلة من وزير العدل عوض أبو جراد أشار فيها إلى وجود طبيب داخل قصر العدل، أكد النائب النعيمات أن الطبيب الموجود هو طبيب شرعي مهمته التقارير الطبية القضائية.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي ضجت الأسبوع الماضي بعد وفاة السحيمات متأثرا بنوبة مرضية باغتته أثناء وجوده في قصر العدل.