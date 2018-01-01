وطنا نيوز -"فلسطين النيابية" تستنكر موافقة برلمان الاحتلال على إعدام منفذي العمليات

الرئيسية | تحت القبة "فلسطين النيابية" تستنكر موافقة برلمان الاحتلال على إعدام منفذي العمليات

وطنا اليوم ـ تحت القبه استنكرت لجنة فلسطين النيابية، مصادقة البرلمان الصهيوني "الكنيست" على القراءة الأولى لمشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من المناضلين الفلسطينيين في الضفة الغربية.



واعتبرت، في بيان صحفي أصدرته الخميس، أن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، موضحة أنه في حال إقراره سيكون بمثابة جريمة حرب تضاف إلى جرائم الكيان الصهيوني التي تستوجب ملاحقة مسؤوليه.



وأشارت اللجنة إلى أن القانون ينص على صلاحية وزير جيش الاحتلال أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام وان لا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة مع عدم إمكانية تخفيف العقوبة.



وقال رئيسها النائب يحيى السعود إن اللجنة تؤكد أن هذا القانون يتعارض مع كل قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة.



إلى ذلك، تؤكد "فلسطين النيابية" حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والقهر الأجنبي في تقرير المصير بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح.



وعبرت عن قلقها بخصوص الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، قائلة إن حياتهم في خطر بحال تم إقرار هذا القانون.

ودعت المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته في الحد من غطرسة الكيان الصهيوني ومخالفته لكل المواثيق الدولية. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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