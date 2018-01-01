الرئيسية | تحت القبة بالأردن .. تمثال كبير للبريزة امام مبنى مجلس النواب

وطنا اليوم-عمان:وسم 'بريزة الملقي' كان الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا 'تويتر' على نطاق الأردن خلال اليومين الماضيين..

التعليقات في هذا الإطار انصبت على السخرية .. والتندر من صغر حجم مبلغ الدعم بدل الخبز للمواطن المستحق.

وكانت التعليقات كالاتي:



قسما بالله واقسم على ذلك قسم.. معي زميلة في المدرسه اخبرتني يوما انها تكره فصل الشتاء فاستغربت وسألتها عن السبب قالت ان سقف بيتهم من زينكو وعند نزول المطر يغرق بيتهم بالماء والملقي يدعم المواطن بعشرة قروش فهل يعبأ بهذه الفئة أحد. والله سَتٌسألون #بريزة_الملقي





الشعب الاردني بعد #بريزة_الملقي



لكل واحد سخر من البريزة بحب احكيلكم اسمائكم تسجلت ومخصوم عليكوا ثلاث برايز ... مش بس بتبثوا نيجاتيف انيرجي وكمان ما بتعطوا حلول نوظف فيها الثروة الموجهة لجيوب المواطنيين.



بعشرة قروش خبز

واكتب بعشرة مش تكتب بخمسة و تلهف الباقي



الملقي يلقي #بريزة للشعب الأردني العظيم :

شعب الكرامة وشعب وصفي التل وشعب بندر المجالي وشعب معاذ الكساسبة و سائد المعايطة...شعب هبة نيسان وشعب الصبر ع هيك برلمان!



البريزة تليق بك يا ملقي لا تليق بالشعب العظيم الكريم



من فضلك أنا عايز شيك بالبريزة بتاعتي



تم ترقية الشعب الأردني من اخو الشلن إلى اخو البريزة الف مبروك



سحيجة بي لايك:

'اشكروا ربكم ما أعطوكم شِلِن'

من ابوظبي بطالب بالبريزة تبعتي



عشان ما نزعل جماعة النيجاتيف انيرجي ضع #بريزة_الملقي بجملة مفيدة ممكن من خلالها نبين فوائد البريزة..؟





اقتراح مهم

نطالب بتعيين مدير عام شركة شعراوي رئيساً

للحكومة وذلك للاسباب التالية:

علكة شعراوي بالسبعين كانت بقرش

بالثمانين بقرش

بالتسعين بقرش

بالألفين بقرش

هسه كمان بعدها بقرش

الزلمة ما بهمه لا ارتفاع كهربا ولا بنزين ولا غاز

الزلمة همه الوحيد الشعب يعلك ..



اقتراحات ماذا تفعل ب#بريزة_الملقي أنا بدي أخذ برايزي آخر الشهر و أنزل عال حدائق الملك عبدالله ألعب فيهم أتاري ستريت فايتر تحديدا ابووووووغت

للقطع كل يد مدت لجيب المواطن ان شاء الله .

قولوا آمين



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انثروا #بريزة_الملقي على رؤوس الجبال..حتى لا يقال في واحد اردني ما أخذش بريزته! Sadina added,

أبوكمال





عشان ما نزعل جماعة النيجاتيف انيرجي ضع #بريزة_الملقي بجملة مفيدة ممكن من خلالها نبين فوائد البريزة



بريزة ... حرية ... عدالة اجتماعية

#بريزة_الملقي





العالم مشغول بأسعار البتكوين ...

ونحن ب #بريزة_الملقي



اشوفك فيك يوم يا ملقي





المال في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة!

#بريزه_الملقي





قاعد لوحدك...كده سرحان

ارفع البنزين..او الدخان

منين اصرف..دي حاجه جنان

يجي الشيطان..يبدأ يوزك

ارفع يلاااا..الخبز يلااا

العب يلاااع...





لازم نعمل تمثال كبير للبريزة ونحطها قدام مجلس النواب عشان يضلهم يتذكروا انجازهم التاريخي #بريزة_الملقي



طيب محسوبة البريزة قبل ضريبة الدخل او كيف ؟ #بريزة_الملقي



اللهم لا تحيجنا ل #بريزة_الملقي .... ولا تكسر نفوسنا لهم يا رب



لما تعرف إنّه شبس تمساح ب 15 قرش



بريزتك وعالجسر



بقلك مرة رقاصة راحت على عرس أردني

رجعت عالمستشفى ، ليش ؟

نقوطها برايز



حتى الشحاد اذا أعطيته بريزة راح يرميها بنص صباحك

#بريزة_الملقي



مالقيت شي معبر اكثر



==> 1. 'عشر قروش ' * 7.000.000 'مواطن' = 700.000 JD ' قيمة الدعم '



==> 700.000 * 30 'يوم' = 21.000.000 JD يومياً



==> 21.000.000 * 12 ' شهر ' = 252.000.000 JD سنوياً



يعني لا حدا يفكر يتنازل عن ال #بريزة تبعته لانه اي تنازل فيه ٢٥٢ مليون راح ينسرقن



الان بينطبق علينا المثل اللي بيقول 'كل خبز واسكت' #بريزه_الملقي



#بريزة_الملقي البريزة فكرة ..

والفكرة لا تموت ..



وزير التنمية السياسية الحالي شارك في مظاهرات عام ١٩٩٦ التي أسقطت حكومة عبد الكريم الكباريتي على خلفية رفع أسعار الخبز.

و اليوم يشارك في حكومة #الملقي التي رفعت أسعار الخبز كوزير للتنمية السياسية.'



حبيايبي كل واحد يجيب معه قرش عشان مافيش فراطة .. الله يرضى عليكوا ما بدناش عطلة

الوحش: الدعم الحكومي 4 قروش يوميا



'يسرقون رغيفك .. ثم يعطونك منه #بريزة .. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم .. يالوقاحتهم'



' من ستمتد يده لسرقة مال الأردن سأقطعها من الكتف ثمّ سأحرقها ؛

:

لو تعلم يا وصفي أن من سرق الاردن هم من يحموا الفاسدين وهم ايضا من يقتاتون الان على جيوب الفقراء #بريزة_الملقي ..



الا قرص الفلافل يا حكومه ‍♂️

وبووووووووكيت

كنت مفكر بالمجلس بتحكو حكي اكبر

من هيك طلع حمص وفلافل



شو رايكوا بكرة نتعلل في #مياه_هند .. زهقنا من #بريزة_الملقي



وين بريزتي



أترى حين أفقأ عينيك

ثم أثبت بريزتين مكانهما..

هل ترى..؟

هي أشياء لا تشترى.



.. فقط اريد ان اسال معالي الوزير #يعرب_القضاه ابن #عجلون هل يعلم ان ان الخبز يباع لبعض المواطنين في #عجلون و #كفرنجه و #صخرا و #عين_جنا و #عنجرة و #خيط_اللبن وباقي قرى #المحافظه على #الدفتر دين لأخر الشهر... التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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