الإصلاح النيابية : نتمنى أن لا تخرج الناس إلى الشوارع غضبًا

وطنا اليوم-عمان:نظمت كتلة الإصلاح النيابية، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا حول مناقشات وإقرار مجلس النواب لمشروع موازنة العام 2018.

وقال النائب عبدالله العكايلة إن انسحاب بعض النواب من المشاركة في موقف كتلة الإصلاح الرافض للنهج الاقتصادي الحالي، تم بضغط حكومي وجهات اخرى نافذة.

وأشار إلى أن ما رافق تمرير الموازنة من إسناد إعلامي، شكل حالة غير مسبوقة.

وأضاف "سيدرك الأردنيون حجم الكارثة عليهم جراء تمرير هذه الموازنة بعد فترة، ونتمنى أن لا تخرج الناس إلى الشوارع غضبًا واحتجاجا على نحو غير مقبول وليس متوقع.

وانعقد المؤتمر في مكتب الكتلة الواقع داخل مبنى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.