الرئيسية | تحت القبة الصفدي:10 قروش يوميا بدل دعم الخبز للفرد

وطنا اليوم-عمان : قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي إن قيمة بدل رفع دعم الخبز للفرد الواحد تبلغ 3 دنانير شهرياً أي 36 دينار سنوياً، وهذا ما يساوي 10 قروش يوميا للفرد الواحد.

وبين الصفدي ان الدعم سيصل الى المواطن من خلال الراتب الشهري، مؤكدا انه يمكن لكل من يتلقى المعونة الوطنية وابناء الاردنيات والمطلقات، واي مواطن لا يصله الدعم الاستفادة من الدعم عبر المطالبة في وزارة المالية.



واشار الى ان الحكومة ستعتمد الآلية التي وضعتها اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص شروط إيصال الدعم الى مستحقيه بدل رفع الدعم عن الخبز ورفع الضرائب على السلع غير الاساسية ضمن برنامج 'الامان الاجتماعي' الذي حدد بـ 171 مليون دينار.

وأكد موافقة الحكومة على ازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة 300 ألف دينار من المعايير المحددة وشمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن 1500 دينار شهريا بالدعم النقد. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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