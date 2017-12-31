مأسسة غير مسبوقة .. 5 نواب فقط صوتوا ضد رد الموازنة

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان مناقشة النواب للموازنة عبر الكتل هو مأسسة غير مسبوقة.

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان مناقشة النواب للموازنة عبر الكتل هو مأسسة غير مسبوقة.

الى ذلك سجل مجلس النواب اليوم، سابقة تاريخية بمناقشته وتصويته واقراره مشروعي قانون الموازنة العامه للدولة، وقانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2018، في غضون سويعات قليلة فقط .

الاقرار الخاطف لموازنة الدولة، حظيت به الحكومة على عجالة بعد تصويت 58 نائباً بالموافقة، من اصل 99 حضروا الجلسة، فيما صوت على مقترح للنائب نبيل غيشان برد الموازنة قبيل الشروع بالتصويت عليها، خمسة نواب فقط، كما اقر المجلس قانون موازنة الوحدات الحكومية بالاغلبية.

وباقرار الموازنة اليوم، يكون مجلس النواب قد وافق على قرار الحكومة برفع الدعم عن الخبز، وقرارات حكومية اقتصادية اخرى لاحقة برفع ضريبة المبيعات على العديد من السلع التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.