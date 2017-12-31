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مأسسة غير مسبوقة .. 5 نواب فقط صوتوا ضد رد الموازنة
وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان مناقشة النواب للموازنة عبر الكتل هو مأسسة غير مسبوقة.
الى ذلك سجل مجلس النواب اليوم، سابقة تاريخية بمناقشته وتصويته واقراره مشروعي قانون الموازنة العامه للدولة، وقانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2018، في غضون سويعات قليلة فقط .
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