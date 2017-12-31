 وطنا نيوز -مأسسة غير مسبوقة .. 5 نواب فقط صوتوا ضد رد الموازنة
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مأسسة غير مسبوقة .. 5 نواب فقط صوتوا ضد رد الموازنة
التاريخ : 31-12-2017 07:06:28 المشاهدات: 1408

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان مناقشة النواب للموازنة عبر الكتل هو مأسسة غير مسبوقة.

الى ذلك سجل مجلس النواب اليوم، سابقة تاريخية بمناقشته وتصويته واقراره مشروعي قانون الموازنة العامه للدولة، وقانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2018، في غضون سويعات قليلة فقط .
الاقرار الخاطف لموازنة الدولة، حظيت به الحكومة على عجالة بعد تصويت 58 نائباً بالموافقة، من اصل 99 حضروا الجلسة، فيما صوت على مقترح للنائب نبيل غيشان برد الموازنة قبيل الشروع بالتصويت عليها، خمسة نواب فقط، كما اقر المجلس قانون موازنة الوحدات الحكومية بالاغلبية.

وباقرار الموازنة اليوم، يكون مجلس النواب قد وافق على قرار الحكومة برفع الدعم عن الخبز، وقرارات حكومية اقتصادية اخرى لاحقة برفع ضريبة المبيعات على العديد من السلع التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
الموازنة التي كتبت على الاف الاوراق، واحتوت مئات الاف الارقام، وبلغ حجم نفقاتها العامة ازيد من 9 مليارات دينار، ناقشها 31 نائبا فرادى ونواب عن 6 كتل نيابية ، فيما قاطعتها كتلة الإصلاح النيابية ، ونواب اخرون، تفاعل مع التصويت عليها والذي بث على الهواء مباشرة، مغردو مواقع التواصل اعتبروا انه لم يكن من داع لازعاج النواب بمناقشتها من الاساس، سيما وانها بدت مطبوخة جاهزة، ولم يتعد حضورهم تحت القبة سوى اجراءاً شكلياً لا يمت لدورهم النيابي فيها شيئاً.
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