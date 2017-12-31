الهواملة يذكر الملقي : الكباريتي انتهى بخبز

وطنا اليوم-عمان: وصف النائب غازي الهواملة قرارا مرتقب لمجلس النواب بالتصويت بالموافقة على الموازنة العامة بـ"الاغتصاب".

وقال الهواملة في كلمة له تحت القبة :" إن كان التصويت على الموازنة كما وردت من الحكومة، فإن ذلك يعني مشروع اغتصاب".

وفيما تساءل الهواملة إن كانت الجلسة مفتقدة للنصاب، وجه تحيته لكتلة الإصلاح والنواب المستقلين المقاطعين لمناقشات الموازنة التزاما بالمذكرة التي رهنت مناقشة الموازنة بتراجع الحكومة عن أي قرار يفرض أعباء اقتصادية على المواطن.

وأضاف ساخرا :" 90% منا وزراءا وأعيانا ونوابا يضعون أيديهم على خدودهم"، وضرب مثلا شعبيا على ذلك :" مثل الي ميت بِكرُه .. كل واحد حاط ايده على خده".