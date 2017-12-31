 وطنا نيوز -قراقيش للحكومة: الأردنيون لا يأكلون البسكويت والبيلوبيف
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قراقيش للحكومة: الأردنيون لا يأكلون البسكويت والبيلوبيف
التاريخ : 31-12-2017 01:37:49 المشاهدات: 719

وطنا اليوم-عمان:أعرب النائب عمر قراقيش، الأحد، عن رفضه لإلغاء دعم الخبز في موازنة العام المقبل، على المواطن الذي "لا يأكل البسكويت ولا البيلوبيف".

وقال قراقيش، خلال مناقشة قانون موازنة الدولة، إن "تجنبوا إلغاء الدعم عن المواطن الذي لايأكل البسكويت ولا البيلوبيف".

وأضاف "بدل إلغاء الدعم عن الخبز، ابحثوا على الأشخاص الذين نهبوا خيرات البلد".

وبيّن قراقيش، أن "الناس لم تعد تحتمل السياسة الحكومية، في فرض الضرائب".
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