الرئيسية | تحت القبة القرامسة للملقي: هذه بضاعتكم ردت إليكم

وطنا اليوم-عمان:أعاد النائب عبدالله القرامسة مشروع قانون الموازنة العامة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي. وقال القرامسة بعد أن قطع كلمته المقتضبة في مناقشات مشروع القانون مخاطبا الملقي :" هذه بضاعتكم ردت إليكم". ولم يفهم إن كان القرامسة قرر الموافقة أو عدمها على مشروع القانون. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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