القرامسة للملقي: هذه بضاعتكم ردت إليكم

وطنا اليوم-عمان:أعاد النائب عبدالله القرامسة مشروع قانون الموازنة العامة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي.
وقال القرامسة بعد أن قطع كلمته المقتضبة في مناقشات مشروع القانون مخاطبا الملقي :" هذه بضاعتكم ردت إليكم".
ولم يفهم إن كان القرامسة قرر الموافقة أو عدمها على مشروع القانون.
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