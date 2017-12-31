 وطنا نيوز -القرامسة للملقي: هذه بضاعتكم ردت إليكم
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القرامسة للملقي: هذه بضاعتكم ردت إليكم
التاريخ : 31-12-2017 12:40:03 المشاهدات: 641

وطنا اليوم-عمان:أعاد النائب عبدالله القرامسة مشروع قانون الموازنة العامة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي.

وقال القرامسة بعد أن قطع كلمته المقتضبة في مناقشات مشروع القانون مخاطبا الملقي :" هذه بضاعتكم ردت إليكم".

ولم يفهم إن كان القرامسة قرر الموافقة أو عدمها على مشروع القانون.
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