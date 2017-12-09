مبادرة النيابية ترهن موافقتها على رفع اسعار الخبز بشمول ابناء غزة بالدعم

وطنا اليوم-عمان:قال النائب عقله الغمار ان كتلة مبادرة النيابية تدرك حجم الضغوطات على الاردن ، ما يدفعها بالدفع اتجاه الاشتباك الايجابي مع الحكومة،ملمحا الى قبولها بالموازنة العامة والموافقة عليها.

واعيد تشكيل كتلة مبادرة بعد اندثارها لما يزيد عن عام ونصف بسقوط مؤسسها مصطفى الحمارنة في الانتخابات النيابية الماضية.

وتغزل الغمار الذي تحدث بإسم الكتلة في مستهل جلسة النواب،الاحد،والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة بجهود الحكومة في فتح معبر الطريبل بين الاردن والعراق.

وطالب الغمار الحكومة بتفعيل اتفاق تبسيط قواعد المنشئ الموقع مع الاتحاد الاوروبي ، مشيرا الى ان مجموع الصادرات لم يتجاوز نصف مليون دينار في العام الحالي،والنظر بعين الاعتبار الى قضية الطاقة لما لها من دور في تقليل نسبة عجز الميزان التجاري.