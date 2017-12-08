النائب القرعان: مبررات مدير الضريبة لا تقنع طفلا.. وسأستجوب ملحس وصابر.

وطنا اليوم ـ تحت القبه

طالب النائب ابراهيم القرعان بمحاسبة جميع المسؤولين عن قرار نقل 42 موظفا من دائرة ضريبة المبيعات والدخل إلى عدة مؤسسات ودوائر حكومية أخرى، مشيرا إلى أن قرار مدير عام الدائرة بشار صابر "تعسفي ومبنيّ على معيار المزاج الشخصي والعبث بالمواطن الأردني وحقوقه".



وأضاف القرعان في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إن "مبررات مدير عام الضريبة لنقل الموظفين لا تقنع طفلا صغيرا، حيث أخبرنا بوجود فائض بعدد الموظفين علما بأنه تم تعيين أكثر من 50 موظفا في شهر تموز الماضي، كما طلب مدير الضريبة نفسه منحه استثناء من أجل تعيين 100 موظف خلال العام 2018".



ولفت القرعان إلى واقعة إحالة الموظف عزّ الدين أبو رمان على الاستيداع بالرغم من كونه لم يصل السنّ القانوني لذلك، كما أنه يحمل خبرة وسمعة متميزة، إلا أنه "ناجى جلالة الملك ورئيس الوزراء بضرورة انهاء حالة الترهل الإداري في إدارة الضريبة".



وأشار القرعان إلى عزمه استجواب وزير المالية عمر ملحس ومدير الضريبة بشار صابر تحت قبة البرلمان "وذلك بسبب وجود فساد في بعض الملفات الضريبية، وبمبالغ تتجاوز ملايين الدنانير".



وتاليا ما نشره القرعان:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

_ بناء على القرار التعسفي الذي تم اتخاذه من قبل مدير ضريبة الدخل والمبيعات بحق نقل موظفين من الضريبة إلى وزارات ودوائر حكوميه أخرى والمبنى على تصفية حسابات شخصيه والبعيد كل البعد عن المهنيه والكفاءة والحرفيه وذلك حسب شهادة مدير ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر بحق المنقولين حيث أخبرنا نحن اللجنه الإدارية في مجلس النواب وبعض الزملاء الأعزاء من الساده النواب بأن جميع المنقولين هم أصحاب خبرات وكفاءات وجميعهم تقاريرهم السنويه ممتازه وجيده جدا ، فإنني وانطلاقا من اسباب الترهل هو إقالة المسؤول قبل محاسبته.

أولا : يجب محاسبة جميع المسؤولين عن هذا القرار التعسفي والغير مدروس والغير مبني على أسس سوى معيار واحد وهو المزاج الشخصي والعبث بالمواطن الأردني وبحقوقه الاجتماعيه واللعب بالأمن الاجتماعي والتشجيع على الفساد من قبل هذه الإدارة الضريبيه .

ثانيا: حسب أقوال مدير عام الضريبة ولدى سؤاله عن أسباب النقل وماهي الأسس والمعايير التي وضعت. لم يستطع إقناع طفل صغير بإجابته حيث أخبرنا بوجود فائض بعدد الموظفين. علما بأنه تم تعيين أكثر من 50 موظف في شهر 2017/٧ وطالب السيد المدير باستثناء تعيين أكثر من مائة موظف بداية عام 2018 أي خلال فترة شهر. أي أنه يتم تعيين أكثر من 150 موظف ويخبرنا بأنه يوجد لديه فائض مما دعاه إلى اتخاذ قرار بنقل 40 موظف من أصحاب الخبرات والكفاءات ولا يوجد بحقهم قضايا فساد. بالله عليكم هل هذا منطق وهل هذا يدخل العقل البشري وهل يجوز هذا الكلام والجواب الصادر من مدير عام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهل هذا تبرير لنقل الموظفين وهل هذا صاحب كفاءة وقدرة على أن يدير مثل هذه الدائره المهمه ..........؟ ؟ ؟

(أحب أن أخبرك ياسيد بشار صابر بأن الرجوع عن الذنب فضيلة وأن قرارك هو قرار تعسفي ومبني على تصفية حسابات شخصية وهو قرار غير مدروس وهذا يخالف رؤية جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه )

ثالثا : اطلب من جميع زملائي الوقوف مع باقي زملائهم النواب للطلب من دولة رئيس الوزراء الأكرم بمحاسبة كل من ساهم باتخاذ مثل هذه القرارات التعسفيه المبنية على تصفية الحسابات الشخصيه وتحويلهم إلى المحاكم المختصه وكما أطالب دولة رئيس الوزراء بإلغاء القرار الظالم والمبني على تصفية الحسابات الشخصيه كوني أعرف بأن دولتكم لا تقبل الظلم والتعسف باستخدام السلطه

رابعا: أين المصلحه الوطنيه باتخاذ مثل هذه القرارات التعسفيه واحب ان أشير هنا إلى رؤيه جلالة سيدنا حفظه الله وتوجيهاته باعتماد الشفافية والوضوح والعدالة وسيادة القانون وعدم التعسف باستخدام السلطه بأي قرار إداري بحق الموظف وكذلك الحفاظ على الأمن الاجتماعي والوظيفي وأمن البلد. وأنا بدوري كنائب وحقي الدستوري بالدور الرقابي سوف اقوم بكل مااملك من قوة بالدفاع عن أمن الوطن والمواطن انا وزملائي وزميلاتي الأفاضل وكذلك تحقيق العدالة وذلك بإلغاء هذا القرار التعسفي والمبني على عدم الشفافية والوضوح والعداله.

خامسا : سمعت عن قائمة استيداعات وتقاعدات مبكره قبل شهر تقريبا وذكر فيها اسم موظف عز الدين أبو رمان (وإني أقسم بالله العظيم لا أعرفه شخصيا ولا يوجد أي اتصال أو معرفة شخصيه أو مصلحه بيني وبينه ). حيث سمعت عن طريق الإعلام والصحف وبعض الزملاء والأصدقاء بأنه من الكفاءات وأصحاب الخبرات وخدمته 20 سنه وعمره 45 عاما وتم إحالته على التقاعد المبكر من قبل مدير عام الضريبة بشار صابر بعد مناجاة دولتكم ومناجاة جلالة سيدنا بأنه يوجد ترهل إداري في إدارة الضريبة وان قرار إحالته على التقاعد المبكر مبنيه على تصفية حسابات شخصيه وغير مهنيه وموضوعية. علما بأنه يوجد موظفين خدماتهم تتجاوز 30 سنه والاستفادة المرجوه أقل من الموظفين الذين تم نقلهم إلى دوائر أخرى وتم احالتهم على التقاعد والاستيداع

سادسا : أن هذا القرار التعسفي والظالم سوف ينتج عنه انخفاض رواتب الموظفين إلى أكثر من النصف وكذلك انخفاض اشتراكات الضمان الإجتماعي وتقاعدهم إلى أكثر من النصف بسبب هذا النقل الجائر والتعسفي والبعيد كل البعد عن مفهوم الأمن الوظيفي والاجتماعي. واطالب وبكل قوه بإلغاء قائمة التنقلات التعسفيه

سابعا : سأقوم باستجواب معالي وزير الماليه ومدير الضريبة تحت القبة (قبة الوطن والشعب والامه) وذلك بسبب وجود بعض الفساد في ملفات ضريبيه وبمبالغ تتجاوز الملايين وللأسف من قام بالوقوف عليها معزز ومكرم في هذه الدائره الماليه المهمه بالنسبه للوطن

حفظ الله الأردن ومليكه وشعبه من كل فاسد وظالم

اخوكم النائب ابراهيم مشرف القرعان