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الرياطي لزميله الزوايدة : كلمة الحق بتوجع ..وردة فعلك غريبة
وطنا اليوم-عمان : نشر النائب محمد الرياطي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " منشوراً تحت عنوان " كلمة الحق بتوجع" أرفق فيه وفق حديثه رد زميله النائب عواود الزوايدة وتهجمه عليه حسبما هو منشور عبر صفحة على الفيس بوك باسمه .
وبين النائب الرياطي بان الغريب بانه لم يذكره ولم يتطرق اليه ، وانما التفاعل الشعبي ومحابته لنوابه بشكل عام بدأت تأتي ثمارها الطيب والله اعلم .
واوضح الرياطي بان الجميل في الموضوع هو مكتوب انه يبحث عن صاحب الرسالة ولم يعثر عليه ؛ لذا اناشد جميع اخواني ابناء البادية الجنوبية المحترمين التوجه لزميلنا المحترم عواد الزوايده بخصوص اي خدمة او حاجة تخصهم وهذا هو عنوانه (النائب عواد الزوايده 0796666720 ) وذلك بناءا على رغبته ؛ وفي حالة اي تقصير لا قدر الله مكتبي وهاتفي وموظفيني في خدمتكم .
وقدم النائب الرياطي شكره لزميله الزوايدة ، مؤكداً له بانه ليس منافسا له كما يظن ولن اخوض الانتخابات في منطقته وانما ردت فعله غريبة عجيبة فهذا شأنه .
واختتم النائب الرياطي حيدثه بانه مستمر باذن الله بالتعامل مع الشعب بكل شفافية رضي من رضي وابى من ابى .
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