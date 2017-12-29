الرياطي لزميله الزوايدة : كلمة الحق بتوجع ..وردة فعلك غريبة

وطنا اليوم-عمان : نشر النائب محمد الرياطي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " منشوراً تحت عنوان " كلمة الحق بتوجع" أرفق فيه وفق حديثه رد زميله النائب عواود الزوايدة وتهجمه عليه حسبما هو منشور عبر صفحة على الفيس بوك باسمه .

وبين النائب الرياطي بان الغريب بانه لم يذكره ولم يتطرق اليه ، وانما التفاعل الشعبي ومحابته لنوابه بشكل عام بدأت تأتي ثمارها الطيب والله اعلم .

واوضح الرياطي بان الجميل في الموضوع هو مكتوب انه يبحث عن صاحب الرسالة ولم يعثر عليه ؛ لذا اناشد جميع اخواني ابناء البادية الجنوبية المحترمين التوجه لزميلنا المحترم عواد الزوايده بخصوص اي خدمة او حاجة تخصهم وهذا هو عنوانه (النائب عواد الزوايده 0796666720 ) وذلك بناءا على رغبته ؛ وفي حالة اي تقصير لا قدر الله مكتبي وهاتفي وموظفيني في خدمتكم .

وقدم النائب الرياطي شكره لزميله الزوايدة ، مؤكداً له بانه ليس منافسا له كما يظن ولن اخوض الانتخابات في منطقته وانما ردت فعله غريبة عجيبة فهذا شأنه .