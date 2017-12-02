الحباشنة يمّطر الحكومة باسئلة نيابية حول بشير الزعبي

وطنا اليوم-عمان: أمطر النائب صداح الحباشنة الحكومة بوابل من الأسئلة النيابية حول راتب و عمل وتدريس وإشراف رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي .

حيث وجه الحباشنة مجموعة من الأسئلة استناداً للمادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تمخضت حول سبب مخالفة مجلس الوزراء في زيادة راتب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلى 3500 دينار علما بان النظام ينص على ان يتقاضى الرئيس المتفرغ للهيئة راتباً اجمالياً وبحد أعلى لايتجاوز ثلاثة الأف دينار .





كما طالب الحباشنة ببيان سبب صرف مكافأة شهرية ثابتة مقدارها ألف دينار لقاء انعقاد مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ورئيس المجلس إثناء الدوام الرسمي وهذا مخالف للنظام ، كما وجه الحباشنة سؤالاً طالب فيه بيان صرف راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي لرئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالرغم من تجاوزه سن الستين وهو ما زال على رأس عمله .