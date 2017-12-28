الرياطي يستعين بتصوير ونشر رسالة واردة على هاتفه الخاص

وطنا اليوم-عمان: تسأل نائب محافظة العقبة محمد الرياطي تعليقاً على رسالة قد وردت على هاتفه بأن يضع أي شخص مكانه ووصلته هذه الرسالة ماذا هو فاعل ؟؟



مبدياً النائب الرياطي استغرابه بكيف بإمكانه ان يقول لهذا الشخص راجع نائبك ولا شان لي ! مقسماً بالله بأنه لايستطيع قول ذلك انطلاقاً من دينه وتربيته وأخلاقه ومبادئه التي لاتسمح له الا بالفزعة قدر الإمكان ، متمنياً على نواب المنطقة ان يتقدموا ويهبوا لخدمة مرضاهم وحاجات أهاليهم لان الحمل زاد .

وأكد النائب الرياطي بان ما كتبه ليس من باب الشهره ، ولكن بهدف اطلاع البعض من الزملاء والمواطنين الذين كانوا يعاتبونه لماذا تتدخل في شؤون المحافظات الأخرى .