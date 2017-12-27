 وطنا نيوز -العرموطي يسئل الحكومة: هل قدم الأردن شكوى ضد ترامب؟
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العرموطي يسئل الحكومة: هل قدم الأردن شكوى ضد ترامب؟
التاريخ : 27-12-2017 01:24:27 المشاهدات: 569

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب المحامي صالح العرموطي مجموعة من الاسئلة للحكومة ، حول الخطوات المتخذة من قبلها حيال قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول القدس ، وحول موقف الحكومة من قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير للأردن على هامش القمة العربية.

وتساءل العرموطي في الكتاب الموجه لوزير الخارجية ان تقدمت وزارة الخارجية الاردنية او الحكومة بشكوى رسمية ضد قرار ترامب حول نقل سفارة اميركا من تل أبيب الى القدس ، وهل اعدت دراسة قانونية بخصوص هذا القرار .

كما تساءل ان كانت الحكومة طالبت بعقد اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة حول القرار .

وتساءل العرموطي ان كانت الحكومة تنوي الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، نتيجة التحيز للكيان الصهيوني.

وتاليا نص السؤال كاملا :

العرموطي: هل قدم الأردن شكوى ضد ترامب؟
العرموطي: هل قدم الأردن شكوى ضد ترامب؟
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