النائب يحيى السعود للسفير التركي : الأردن أصبح بلا حلفاء

وطنا اليوم-عمان: بحث السفير التركي لدى الأردن، مراد قرة غوز، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في فلسطين، مع لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان).وجرى اللقاء في منزل السفير قرة غوز، وسط العاصمة الأردنية عمّان.

وقال السفير التركي في تصريح للأناضول "قرار الجمعية العامة (للأمم المتحدة) ببطلان القرار الأمريكي، أوضح أن هناك رفض تام لقرار ترامب، ومن خلاله تم الحفاظ على قدسية القدس".

وأضاف "هناك تنسيق وتعاون أردني بشأن قضية فلسطين، وهما (الجانبان التركي والأردني) مستمران بذلك، فقد جرى مساء الأمس اتصالاً هاتفياً بين الرئيس (رجب طيب) أردوغان والملك عبد الله الثاني بهذا الخصوص".

من جانبه، أشار رئيس اللجنة النيابية الأردنية يحيى السعود، أن "الأردن أصبح بلا حلفاء، وعلى تركيا أن تقف إلى جانب الأردن".ومساء أمس الإثنين، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والملك الهاشمي عبد الله الثاني، هاتفياً، التطورات المتعلقة بمدينة القدس.

ووفق ما أعلنه الديوان الملكي في بيان سابق، اتفق الرئيس التركي والملك عبدالله الثاني "على مواصلة تنسيق الجهود المشتركة والعمل معًا للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس".وفي 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلق وتحذيرات دولية.واستضافت إسطنبول، في 14 ديسمبر الجاري، قمة طارئة لـ"منظمة التعاون الإسلامي" بشأن القدس، شارك فيها 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.وأصدرت القمة بيانًا ختاميًا يتضمن 23 بندًا، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.والخميس الماضي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة ترفض قرار ترامب بخصوص القدس، بناءً على مبادرة من تركيا واليمن. الأناضول