مشروع قانون يتيح للحكومة تحديد سقف سعري للمحروقات

وطنا اليوم-عمان:أقر مجلس النواب، مساء الأحد، مشروع قانون "المشتقات البترولية".

واتفق النواب على شطب اسم سلطة المصادر الطبيعية من القانون واستبدالها بوزارة الطاقة لإلغاء السلطة في وقت لاحق.

وسيتيح مشروع القانون حال نفاذه للحكومة الانتقال من مهمة تحديد اسعار المشتقات النفطية إلى تحديد الحد الأعلى لأسعارها وإتاحة المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال وفقا لنظام يعد لهذه الغاية.

وحذر نواب من أن يسبب القانون الجديد خسائر فادحة لصغار التجار في مجال المحروقات والمشتقات النفطية.

وشهدت مناقشة القانون انتقادات للتعامل بالدولار الأمريكي في الاتفاقيات، في وقت اعترفت فيه البيت الأبيض القدس عاصمة للاحتلال.