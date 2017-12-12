مشادات باجتماع لنواب وأعضاء مجلس المحافظات

وطنا اليوم-عمان:شهد اجتماع اللجنة المالية، مشادات كلامية، الأحد، بين نواب وأعضاء مجالس المحافظات.

وبدأت الخلافات بعد أن قال رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الصفدي، إن الدستور لم يعط المجلس الصلاحية إلا لخفض النفقات الرأس مالية للموازنات الوزارات والوحدات المستقلة، في الوقت الذي كان فيه أعضاء المجالس يحتجون على ما أسموه انخفاض النفقات الرأس مالية المخصص للامركزية والبالغة ٢٢٠ مليون دينار.

وزادت الخلافات بعد اقتراح من النائب كمال الزغول بخفض جزء من النفقات الرأس مالية للمحافظات، وهو ما اثار حفيظة عدد من أعضاء المجالس الذين لوحوا بالانسحاب، قبل أن يعيد الصفدي ترطيب الأجواء واعدا بدعم المجالس.

وقاطع مدير عام الموازنة محمد الهزايمة الحديث بين النواب واعضاء المجالس، ليطلب منه الصفدي الالتزام أو مغادرة القاعة.