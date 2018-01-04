الرئيسية | تكنولوجيا 7 أمور (سيئة السمعة) في واتس آب

وطنا اليوم - عمان :عدد المستخدمين المرعب لتطبيق واتساب، الأشهر ضمن تطبيقات التراسل الفوري على مستوى العالم، يجعل نسبة كبيرة من المستخدمين يؤمنون أنه التطبيق الأفضل، ولا يحاولون البحث عن تطبيقات بديلة تقدم لهم ما لا يقدمه واتس آب



نستعرض أبرز 7 مزايا "سيئة السمعة" لن تصدق وجودها في واتس آب:



التسجيل في واتس آب عبر رقم الهاتف فقط

تستطيع التسجيل في واتس آب عن طريق رقم الهاتف فقط، وتعد هذه النقطة من الأمور السيئة في التطبيق، حيث لا يتيح التطبيق حتى الآن غير هذه العملية، وتعد عملية الأمان فيها ضعيفة، ومن المستغرب عدم إتاحة التطبيق للتسجيل عبر البريد الإلكتروني، والذي يمكن أن يقدم حماية أكبر بكثير من التسجيل عبر رقم الهاتف فقط.



وإذا قمت بتغيير رقم هاتفك، لن تلاحظ جهات الاتصال هذا الأمر، لأن التطبيق مبني على رقم الهاتف أساساً، حيث يمكن لجهات الاتصال الخاصة بك الاستمرار بإرسال الرسائل إلى رقمك القديم حتى بعد تغييره، دون أن تلاحظ أي شيء.



استخدام واتس آب على جهاز واحد فقط

إذا كنت ترغب بتشغيل التطبيق على جهاز لوحي، أو تسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق الحاسب الشخصي، ولا تريد أن تقوم بعملية تسجيل الدخول في كل مرة، فإن اختيار تطبيق واتس آب خاطئ.



على الرغم من أنك تستطيع تسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق WhatsApp Web، إلا أنك لا تستطيع استعمال التطبيق على جهازين في وقت واحد.



على سبيل المثال، يمكنك استخدام تيليغرام على جهازين في وقت واحد، أو فيس بوك والكثير من التطبيقات.



WhatsApp Web مزحة سيئة بشكل لا يصدق

الـ WhatsApp Web ليس تطبيقاً بحد ذاته، لكن يعد جهاز تحكم عن بعد لتطبيق واتس آب، لكن إليك هذه النقطة الغريبة، لا يعمل WhatsApp Web إلا إذا كان هاتفك الذكي متصلاً بالإنترنت.



حيث لا يتيح التطبيق إكمال محادثة ما عن طريق WhatsApp Web إذا فرغ شحن هاتفك الذكي الذي يملك التطبيق الأساسي عليه.



تخزين البيانات

يقوم تطبيق واتس آب على هواتف أندرويد بتخزين البيانات في غير مكانها ومن السهل الوصول إليها، وتكون مرئية لجميع التطبيقات، بالإضافة إلى ذلك جميع بدائل واتس آب أكثر ذكاءً، على سبيل المثال تيليغرام يحفظ الصور داخل المحادثات.



واتس آب يعرف ما يكفي عنك رغم وجود تشفير end_to_end

لا يستطيع التطبيق الوصول إلى محادثاتك أو صورك أو الاستماع إلى تسجيلات الصوت الخاصة بك، لكن يعرف مع من تكلم، ويستطيع الوصول إلى دفتر العناوين الخاص بك، كما يمكن لوتساب مزامنة بياناتك مع الشركة الأم فيس بوك.



ميزة حذف الرسائل من الطرفين

أتاح تطبيق واتس آب حذف الرسائل من الطرفين لكن بشرط عدم مرور أكثر من 7 دقائق على إرسالها. وتعد هذه الميزة ناقصة نوعاً ما بالمقارنة مع باقي تطبيقات التراسل الفوري التي تتيح هذه الميزة بطرق مختلفة مثل فيس بوك مسنجر وتليغرام.



إدارة المجموعة

تعد ميزة المجموعات من أسوأ الأمور في تطبيق واتس آب، وذلك بالمقارنة مع باقي تطبيقات التراسل الفوري، ويعود ذلك إلى:



• لا توجد قنوات للاشتراك فيها.

• مجموعات واتس آب غبية، حيث تتيح لجميع من في المجموعة رؤية رقم هاتفك.

• لا يمكن إغلاق المجموعة إلا بعد مغادرة جميع أعضائها، أو قيام المشرف عليها بحذفهم يدويًا، واحدًا تلو الآخر.

• لا يتيح التطبيق رؤية المجموعات التي كنت عضواً فيها.

• يمكن لأي شخص إضافتك إلى مجموعة حتى دون أخذ إذن منك.

• إذا قمت بتبديل رقمك سيتم إبلاغ أعضاء المجموعة أنك قمت بذلك.

ومع ذلك يبقى تطبيق واتس آب جزءاً من الثقافة السائدة في العالم، فهو ببساطة يملك أكثر من مليار مستخدم من كافة الأعمار. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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