الرئيسية | تكنولوجيا 6 تطبيقات مميزة قد يجهلها مستخدم أندرويد

وطنا اليوم - عمان :تأتي بعض تطبيقات غوغل مثبتة مسبقاً على هواتف أندرويد مثل يوتيوب وكروم وجي ميل وغيرها من التطبيقات، وإذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد، فربما يجدر بك تجربة هذه المجموعة المميزة من تطبيقات غوغل.



PhotoScan

يساعد في مسح الصور القديمة ضوئياً مع الاحتفاظ بشكلها الأصلي، ويتيح التطبيق نسخ الصور القديمة بصيغة رقمية لتبدو أفضل، ويساعد في الحصول على صور مثالية خالية من التوهج، وتحسين أطراف الصورة وتعديل ألوانها وإضاءتها.



ويدعم التطبيق ميزة القص التلقائي للصورة عبر اكتشاف الأطراف، وميزة التدوير التلقائي الذكي لتبقى الصور في الاتجاه الصحيح، ويمكن للمستخدمين حفظ الصور المنسوخة بنقرة واحدة في تطبيق صور غوغل، ما يُسهل تنظيم الصور والبحث عنها ومشاركتها بالإضافة إلى تخزينها بطريقة آمنة وبجودة عالية.



Google Trips

يساعد المسافرين على التخطيط للعطلات والرحلات بطريقة منظمة وذكية والحصول على معلومات وافية حول وجهاتهم السياحية دون مشقة، ويُسهل التطبيق على المستخدمين استكشاف العالم من خلال تنظيم المعلومات الأساسية في مكان واحد، ومن ثم إتاحتها للمستخدم حتى في حال عدم الاتصال بالإنترنت.



ويعتبر التطبيق بمثابة دليل سياحي خاص بالمستخدم، حيث تتضمن كل رحلة مجموعة من الفئات المختلفة من بينها مخطط اليوم، الحجوزات، أنشطة للقيام بها أثناء الرحلة، المأكولات والمشروبات، الأماكن البعيدة وغيرها.



ويعمل التطبيق على تقديم توصيات بالأماكن والمعالم السياحية لأشهر 200 مدينة حول العالم، بالاعتماد على زيارات المسافرين الآخرين، بالإضافة إلى توصيات بالأنشطة اعتمادًا على الموقع والطقس والوقت.



Trusted Contacts

يهدف التطبيق إلى تزويد المستخدمين بوسيلة مباشرة لمشاركة موقعهم الجغرافي مع أصدقائهم وأحبائهم في أي وقت وفي أي مكان لضمان سلامتهم الشخصية، ويتيح إمكانية إضافة أي جهة من جهات الاتصال لدى المستخدم إلى قائمة جهات الاتصال الموثوقة داخل التطبيق، وذلك بهدف تتبع موقعهم الجغرافي دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، عند وقوع أزمة، أو أمر طارئ، فيمكن للأصدقاء أو أفراد العائلة طلب موقعه الجغرافي، فيظهر الطلب للمستخدم على شاشة الهاتف بشكل مشابه للمكالمات الواردة، مع خيار قبول الطلب، الذي يعني مشاركة الموقع الجغرافي مع صاحب الطلب مباشرة، أو خيار الرفض.



مع العلم أن التطبيق سيقوم بمشاركة الموقع الجغرافي الحالي للمستخدم تلقائياً في حال عدم استجابته لمدة 5 دقائق أو مشاركة آخر موقع جغرافي ظهر فيه المستخدم وذلك إذا كان هاتفه مغلقاً.



Science Journal

يعتبر التطبيق بمثابة دفتر علوم رقمي يساعد الأطفال والكبار في القياس واستكشاف العالم من حولهم ومساعدتهم على التعلم والتفكير العلمي، ويقدم التطبيق للمستخدم القدرة على تسجيل البيانات وتدوين الملاحظات بكل سهولة، بالإضافة إلى إجراء التجارب ومراقبة النتائج والتغيرات الحاصلة للمشاريع التي يعملون عليها، حيث يتم تجميع تلك البيانات عبر أجهزة استشعار جهاز المستخدم الذكي أو أجهزة الاستشعار الخارجية المتوافقة، والتي تجمع البيانات تلقائيًا في الوقت الحقيقي وتحولها إلى رسوم بيانية سهلة الفهم والتعامل.



ويأتي التطبيق مكملًا لمبادرة غوغل العلمية Making & Science، والتي تقدم العلوم بشكل مبسط وسهل عبر العديد من الوسائل.



Google Arts & Culture

يتيح التطبيق للمستخدمين استكشاف المضامين الثقافية والفنية المتنوعة، بدءًا من تجسيد القطط في عالم الفن منذ نحو 200 عام قبل الميلاد، وصولاً إلى استخدام اللون الأحمر في الأعمال التجريدية التعبيرية، وجميع التيارات الفنية الأخرى بين الحقبتين.



ويتيح التطبيق أدوات استكشاف الأعمال والتحف الفنية، بما يشمل الأعمال التي يستضيفها أكثر من 1000 متحف في 70 بلدًا حول العالم، كما يشمل التطبيق على العديد من المزايا، بحيث يمكن البحث عن أي شيء بدءًا من الأحذية وصولًا إلى الأعمال الذهبية القيمة، وخوض رحلة عبر الزمن لاستكشاف خبايا الفن، والتعرف على كيفية تحويل أعمال فان غوخ من الألوان القاتمة إلى أخرى نابضة بالحيوية، ويمكن تصفح الأعمال بحسب استخدام الألوان، وإمكانية التعرف على 50 عملًا مميزًا باللون الرمادي للفنان الفرنسي مونيه.



ويمكن استخدام تطبيق Google Arts & Culture عبر منصات الواقع الافتراضي، مثل Google Cardboard للقيام بجولة افتراضية والاطلاع على مشهد فن الشارع في روما، أو للتعرف على أحد أعمال فنان الشارع الشهير إنسا، أو السفر عبر الزمن إلى ما قبل 2500 عام للتعرف عن كثب على معبد زيوس اليوناني القديم.



Toontastic 3D

تطبيق يستهدف الأشخاص الراغبين بالتعبير عن أفكارهم عبر الرسوم المتحركة، ورغم أن التطبيق مناسب لعدة فئات عمرية مختلفة، إلا أنه موجه بالأساس لطلاب المدراس والأطفال، خاصةً ما بين 6 و 12 سنة.



يوفر التطبيق العديد من الأدوات التي تتيح للمستخدم إنشاء الرسوم المتحركة بمرونة وسهولة في مجالات منوعة، مثل إنشاء الرسوم المتعلقة بالدروس الاجتماعية أو التقارير العلمية أو الأخبار القصيرة أو المغامرات الشخصية وغيرها من الأفكار، ويتميز التطبيق بدعمه لميزة العمل دون اتصال بالإنترنت إلى جانب عدم حاجته لأي تسجيل دخول أو كلمات مرور مع إمكانية تصدير العمل النهائي بسهولة.



ويرتكز التطبيق على عدة خطوات أساسية، تبدأ من اختيار وتخصيص الشخصيات الخاصة بالقصة الكرتونية، سواءً عبر الرسم أو إضافة الشخصيات الكرتونية ثلاثية الأبعاد، بعدها يتم الانتقال إلى إضافة القصة وربطها، وصولاً إلى تحريك الشخصيات وإضافة الأصوات ومن ثم حفظ العمل وتصديره. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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