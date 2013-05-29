الرئيسية | تكنولوجيا طريقة نقل محادثات واتس آب من هاتفك القديم إلى الجديد

وطنا اليوم - عمان : عندما يحصل المستخدم على هاتف جديد، فإنه يبادر بمحاولة تثبيت تطبيق واتس آب، لكن للأسف لا تنتقل المحادثات القديمة بشكل تلقائي إلى الهاتف الجديد. لذا نستعرض فيما يلي كيفية نقل المحادثات من الجهاز القديم للجديد.



النسخ الاحتياطي والاستعادة تلقائياً لهواتف أندرويد

تتضمن الإصدارات الحديثة من واتس آب النسخ التلقائي لغوغل درايف، ما يجعل نقل سجل الدردشة بين الهواتف أسهل من قبل، وللنسخ الاحتياطي عليك الاتجاه إلى الإعدادات ضمن التطبيق، ثم الضغط على خيار الدردشات، ومن الخيارات الظاهرة أمامك عليك اختيار نسخ احتياطي للدردشات، ثم النسخ الاحتياطي يدوياً، أو تلقائياً.



وعند إعادة تثبيت تطبيق واتس آب على هاتفك، سيستعيد التطبيق الدردشات والوسائط المتعددة بشكل تلقائي.



النسخ الاحتياطي للدردشات واستعادتها يدوياً في أندرويد

إذا لم تستلم التحديث الجديد لتطبيق واتس آب الذي يتضمن النسخ التلقائي لغوغل درايف، يمكنك إنشاء نسخة احتياطية من الدردشات يدوياً، ونقلها إلى هاتفك الجديد، وذلك من خلال:



• اتجه إلى الإعدادات في التطبيق، ثم اضغط على الدردشات والاتصال، بعدها اختر نسخ احتياطي للدردشات.



• أما إذا كنت تستخدم بطاقة ذاكرة خارجية SD لحفظ المعلومات في هاتفك القديم، قم بنقلها للهاتف الجديد.



• وبالنسبة إلى الهواتف التي تحفظ المعلومات في الذاكرة الداخلية، فيجب توصيل الهاتف الذكي بجهاز الحاسب الخاص بك عن طريق كابل USB، ثم التوجه إلى الذاكرة الداخلية للهاتفك عبر المجلد الظاهر على شاشة الحاسب لاسم مجلد واتس آب/قاعدة البيانات، هنا ستجد كافة ملفات النسخ الاحتياطي مع التاريخ وستظهر بهذا الشكل (على سبيل المثال) "Msgstore-2013-05-29.db.crypt"، ثم قم بنسخ الملف مع تاريخ الإنشاء على الحاسب الخاص بك على سطح المكتب مثلاً.



• قم بتثبيت التطبيق على هاتفك الجديد ولكن لا تقم بتفعيله.



• قم بتوصيل الهاتف الجديد إلى جهاز الحاسب الخاص بك، ولأنك قمت بتحميل التطبيق على هاتفك الجديد، يجب أن يكون مجلد واتس آب/قاعدة البيانات، موجود الآن، وإذا لم يكن كذلك، يمكنك إنشاء مجلد قاعدة بيانات جديد يدوياً في مجلد واتس آب.



• قم بنسخ ملفات النسخ الاحتياطي لمحادثات واتس آب إلى هذا المجلد.



• الآن قم بتفعيل تطبيق واتس آب على هاتفك الجديد.



• بعد تفعيل التطبيق يجب أن تحصل على إشعار بأنه تم العثور على نسخة احتياطية من الرسائل، قم بالضغط على زر الاستعادة، بعد بضع ثوان، يجب أن تظهر جميع رسائلك على جهازك الجديد.



طريقة نقل دردشات واتس آب من آي فون إلى أندرويد

ليس من الممكن حالياً نقل المحادثات من هاتف آي فون إلى هاتف أندرويد أو العكس، دون استخدام أداة طرف ثالث مشكوك فيها.



ويمكن لمستخدمي هواتف آي فون استخدام "آي كلاود" للحصول على رسائل واتساب القديمة على أجهزة آيفون جديدة، وذلك بنفس الطريقة التي يمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من ميزة النسخ الاحتياطي في غوغل درايف. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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