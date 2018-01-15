الرئيسية | تكنولوجيا تطبيق للبحث عن الوظائف الشاغرة في العالم العربي

وطنا اليوم - عمان : أتاحت شبكة الإنترنت إمكانية اختصار الكثير من الخطوات والوقت في البحث عن عمل جديد، يناسب الباحث ويحسن من مستوى معيشته، بالإضافة إلى العديد من المزايا.



وتطبيق indeed الحاصل على أكثر من 50 مليون تنزيل على متجر غوغل بلاي وحده، يعتبر من التطبيقات المميزة، حيث يتيح إمكانية البحث عن عمل في أكثر من 60 دولة في العالم، إضافة لذلك يدعم 28 لغة من بينها اللغة العربية، ويوفر أكثر من 16 مليون وظيفة بمختلف المجالات.



فإذا كنت ترغب بالبحث عن عمل في الوطن العربي عموماً، أو الخليج العربي على وجه الخصوص، يمكنك الاعتماد على تطبيق indeed، الذي يتميز بواجهة مستخدم بسيطة.



وكل ماعليك فعله هو التسجيل ضمن التطبيق، بعدها يتيح لك التطبيق إمكانية اختيار البلد الذي تود العمل فيه، كما يمنحك تحديد المسمى الوظيفي أو الشركة، ويتيح البحث عن وظائف بدوام كامل أو دوام جزئي أو مستقل أو متدرب، وإضافة لذلك تستطيع تحديد المدينة التي تريدها.



ويتمتع التطبيق بمزايا عديدة، فهو يتيح لك إيجاد وظائف في المدن القريبة منك باستخدام GPS على جهازك، ويقوم التطبيق بشكل تلقائي بعرض وظائف جديدة عليك استنادًا إلى أساسيات البحث التي قمت بها، والوظائف التي قمت بحفظها، أو الوظائف التي قدمت إليها. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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