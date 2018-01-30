أفضل 3 حواسيب لوحية بنظام أندرويد

وطنا اليوم - عمان : يعج السوق اليوم بعدد كبير من الحواسيب اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، فإن كنت تعتزم شراء حاسب لوحي جديد، فإليك قائمة أفضل 3 حواسيب لوحية تعمل بنظام أندرويد من مختلف المواصفات، المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة.



Galaxy Tap S3

إذا كنت تريد شراء حاسب لوحي يملك مواصفات راقية، فلا يسعك النظر إلا باتجاه Galaxy Tap S3، الذي يأتي مع شاشة مقاس 9.7 إنش من نوع سوبر أمولد، تعرض الصور بمستوى عالي من الوضوح وتدعم مشاهدة الفيديوهات بتقنية HDR.

ويعمل الجهاز بواسطة المعالج سنابدراغون 820، ويضم نظام مكبرات الصوت الأربعة الذي يتبع وضع اتجاه الشاشة بشكل تلقائي، ويأتي مدعماً بقلم S Pen الذي عملت سامسونغ على تطويره، وتوفر لوحة المفاتيح المخصصة (تُباع بشكل منفصل) سهولة الكتابة بأقل أخطاء إملائية، وكذلك يمكن توصيلها بالجهاز مباشرة مما يجعل عملية الاتصال سهلة للغاية.



ويأتي Galaxy Tap S3 مع بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم تشغيل الفيديو لمدة 12 ساعة، كما يأتي مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 غيغابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، أما الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 13 ميغابيكسل والأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.



Huawei MediaPad M3



يعد الحاسب اللوحي MediaPad M3 من أفضل الحواسيب اللوحية صغيرة الحجم والمتوسطة، حيث يقدم شاشة مقاس 8.4 إنش بدقة 1600×2560 بيكسل، مع مكبرات صوت ستيريو من شركة كاردون هارمان، ودعم صوتيات عالية الدقة.



ويعمل الجهاز بواسطة معالج Kirin 950 ثماني الأنوية من تصنيع شركة هواوي (4 أنوية بتردد 2.3 غيغاهيرتز + 4 أنوية بتردد 1.8 غيغاهيرتز)، مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.



ويحتوي الحاسب خيارين من ناحية مساحة التخزين الداخلية إما 32 غيغابايت أو 64 غيغابايت، وهي قابلة للتوسيع لتصل إلى 128 غيغابايت، مع بطارية بسعة 5.100 ميلي أمبير، مع ميزة قارئ بصمات الأصابع على زر القائمة الرئيسي.



ويمتلك الجهاز كاميرا أمامية وخلفية بدقة 8 ميغابيكسل، ويعمل بواسطة نظام التشغيل أندرويد 6.0 مارشميلو مع واجهة المستخدم الخاصة بشركة هواوي EMUI 4.1، بالإضافة إلى كل خيارات الاتصال القياسية، مع فتحة بطاقة نانو سيم SIM.



Google Pixel C



إذا كنت تبحث عن حاسب لوحي من الفئة المنخفضة فالحاسب اللوحي Pixel C سيكون الخيار الأنسب، حيث يقدم شاشة كبيرة مقاس 10.2 إنش بدقة 2560×1800 بكسل بكثافة 308 بكسل لكل إنش، ويأتي مع لوحة مفاتيح بحجم الجهاز تتصل به عبر تقنية بلوتوث ولا تحتاج إلى نقاط توصيل كما يتم شحنها مباشرة عند الاتصال بالجهاز، ويعمل الحاسب بمعالج نفيديا Tegra X1 ثماني النوى، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت، أما الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 8 ميغابيكسل والأمامية بدقة 2 ميغابيكسل.