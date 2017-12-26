الرئيسية | تكنولوجيا 7 دلائل على قيام آبل بإبطاء هاتفك الآي فون

وطنا اليوم - عمان : اعتذرت شركة آبل رسمياً عن إبطاء هواتف آي فون ووعدت المستخدمين المتضررين بتغيير البطاريات القديمة لهواتفهم بأخرى جديدة مقابل سعر مخفض يبلغ 29 دولاراً بداية من يناير (كانون الثاني) 2018 بدلاً من 79 دولاراً، حيث تعتبر آبل هذا جزءاً من اعتذارها عما قامت به.



كيف تعرف أن آبل قامت بإبطاء هاتفك وتحتاج لتغيير البطارية؟



وفقاً لشركة آبل، فإن هناك 7 دلائل تشير إلى أن بطارية هاتف آي فون قد تتسبب في بطء نظام تشغيل الهاتف، ويجب عليك استبدالها.



1 - فتح التطبيقات في وقت طويل:

قم بإغلاق التطبيقات الخاصة بك بشكل إجباري، وإذا أخذ التطبيق وقت أكثر من الطبيعي في الفتح مرة أخرى فقد يكون ذلك بسبب البطارية.



2 - معدل إطارات أقل أثناء التصفح:

حيث قد تشعر بذلك أثناء تصفح صفحات الويب أو الشاشة الرئيسية.



3 - تعتيم الخلفية:

يمكنك معرفة ذلك إذا شعرت أن شاشة الهاتف لم تعد بنفس درجة السطوع التي تعودت عليها من قبل.



4 - تخفيض صوت السماعة حتى -3dB:

يمكنك معرفة ذلك إذا شعرت أن صوت الهاتف لم يعد عالياً كما كان.



5 - تخفيض في معدل الإطارات في بعض التطبيقات:

جرب ذلك مع الألعاب القوية على وجه الخصوص.



6 - تعطيل ظهور فلاش الكاميرا في واجهة الكاميرا:

وبذلك لن تستطيع استخدام فلاش الكاميرا.



7 - قد يتطلب تحديث التطبيقات في الخلفية إعادة التحميل عند تشغيل التطبيق:

يمكنك معرفة ذلك إذا وجدت أن التطبيقات التي تقوم باستخدام البيانات في الخلفية حتى عند عدم استخدامها توقفت عن ذلك.



وقالت شركة آبل إن الأشياء التالية لن تتأثر بمشكلة البطارية:

** جودة المكالمات والشبكة.

** جودة الصور والفيديوهات الملتقطة.

** أداء أداة تحديد المواقع.

** دقة تحديد المواقع.

** المستشعرات مثل الجيروسكوب، التسارع، البارومتر.

** خدمة آبل باي. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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