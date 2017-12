10 خطوات لتسريع أداء هاتفك الأندرويد

وطنا اليوم - عمان : هل تلاحظ تراجعاً أو تباطؤاً بأداء هاتفك العامل بنظام أندرويد؟ حتى وإن كان هاتفك جديداً فهو في بعض الأحيان عرضة لأن يتراجع أداؤه بعد أشهر قليلة من الاستخدام.



لكن من حسن حظك أن هناك 10 خطوات يمكنك القيام بها لتجعل هاتفك سريعًا كما كان من قبل.



استخدم مدير التخزين الذكي من غوغل Files Go

لا يعمل تطبيق غوغل على توفير المساحة وتحسين أداء الهاتف فقط، بل يتيح إمكانية إدارة الملفات بشكل كامل، باختصار هو مدير تخزين ذكي رائع، ينقسم إلى تبويبين رئيسين: سعة التخزين، والملفات.



يمكنك استخدام (Files Go) لمعرفة مقدار المساحة الفارغة المتبقية على هاتفك وبطاقة (SD)، فضلاً عن سهولة نقل الملفات إلى بطاقة الذاكرة الخارجية، وحذف الملفات المؤقتة، لتوفير مساحة تخزين مباشرة من التطبيق، كما يقدم التطبيق اقتراحات مفيدة بشأن الملفات التي يمكنك إزالتها قبل نفاد المساحة.



بالفعل مدير التخزين الذكي من غوغل (Files Go) يقوم بعمل ممتاز عندما يتعلق الأمر بالعثور على الملفات غير الضرورية والمكررة على الهاتف، لا سيما إن كنت تستخدم هاتف أندرويد بذاكرة تخزين داخلية تبلغ 8 غيغابايت أو 16 غيغابايت.



تعطيل أو إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة

غالبية هواتف أندرويد تأتي مع تطبيقات افتراضية؛ مثبتة مسبقًا على الهاتف، تستخدم الذاكرة بشكل مفرط، لكن يمكنك تعطيل، أو في بعض الحالات إلغاء تثبيت معظم التطبيقات الافتراضية على الهاتف، إن كنت لا تستخدمها.



توجه إلى الإعدادات، ثم إلى التطبيقات، لرؤية جميع التطبيقات المثبتة على هاتفك، من هنا يمكنك القيام بعمليتي التعطيل أو إلغاء التثبيت.



كما يمكنك أيضاً الوصول إلى التطبيقات الغير مستخدمة من خلال مدير التخزين الذكي (Files Go).



تثبيت الإصدارات الخفيفة من التطبيقات

إن كنت تستخدم هاتفاً بذاكرة تخزين عشوائية محدودة، فالأجدر بك استخدام الإصدارات المخففة من التطيبقات التي تستخدمها، حيث تستهلك هذه التطبيقات بيانات أقل، كما أنها قادرة على العمل في جميع ظروف الشبكة.



تجدر الإشارة إلى أن العديد من المنصات الاجتماعية توفر نسخ مخخفة من تطبيقاتها، فيس بوك، مسنجر، تويتر، يوتيوب، بحث غوغل، على سبيل المثال لا الحصر.



تأكد من تثبيت آخر تحديث لنظام التشغيل

على سبيل المثال: إن كان هاتفك لا يزال يعمل بالإصدار أندرويد 6.0 مارشميليو، "29.7 من أجهزة أندرويد تعمل حالياً بهذا الإصدار"، هناك احتمال كبير أن هناك تحديث نوجا متاح لجهازك.



توجه إلى الإعدادات، حول الهاتف، تحديث النظام، قم بتثبيت التحديث إن وجدته.



ضبط الشاشة الرئيسة

استخدام خلفيات متحركة في الهاتف يؤدي إلى استنزاف موارد الجهاز، لا سيما إن كان هاتفك منخفض أو متوسط المواصفات.



إن كنت قد رصدت تأخراً عند التبديل بين التطبيقات أو عند الخروج من التطبيقات للعودة إلى الشاشة الرئيسة، حاول التبديل إلى خلفيات ثاتبة.



إن كنت تبحث عن خلفيات متحركة لا تستنزف مواد الهاتف، يمكنك تجربة تطبيق (Google’s Wallpapers app).



اطلع على ما يتم تشغيله في الخلفية

إذا لاحظت أن بطارية الهاتف تنفد أسرع من المعتاد، توجه إلى الإعدادات، البطارية لتعقب التطبيق الذي يستنفد البطارية، اختر فرض الإيقاف، لإيقاف تشغيل التطبيق في الخلفية.



إيقاف البلوتوث عند عدم الاستخدام

من المنطقي جداً إيقاف خاصية ما عندما تكون لا تسخدمها، لكن ليس من المستحسن إيقاف الوصول إلى الموقع، حيث أن معظم التطبيقات تحتاج إلى نوع من معلومات الموقع للتشغيل.



لا تثبت تطبيقات لتحسين أداء البطارية

غالبية التطبيقات المتوفرة لتحسين أداء بطارية هواتف أندرويد لا تقوم سوى بحذف الملفات المؤقتة وفرض إيقاف للتطبيقات قيد التشغيل في الخلفية. لكنها تجعل من هاتفك أكثر عرضة للاختراق.



إذا لاحظت تباطؤاً في أداء الهاتف، والتطبيقات تستغرق وقتاً للتحميل، أفضل ما يمكنك فعله هو إيقاف عمل التطبيقات في الخلفية بشكل يدوي، ولمسح ذاكرة التخزين المؤقتة، يمكنك دائماً الاعتماد على مدير التخزين الذكي من غوغل (Files Go).