بطارية ثورية يمكن شحنها في ثانية

وطنا اليوم - عمان : طوّر علماء صينيون بطاريات جديدة يمكن شحنها خلال ثانية بدلًا من ساعات كما جرت العادة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، الأحد، أن الفريق الذي طور البطارايات الجديدة، من جامعة بشرق الصين.

وصمم الفريق البحثي بقيادة البروفيسور قاو تشاو من قسم علوم وهندسة البوليمير، هذا النوع من البطاريات باستخدام رقائق الغرافين كأقطاب إيجابية والألمنيوم المعدني كأقطاب سلبية.

وعن العمر الافتراضي للبطارية الثورية، كشف الفريق أنها يمكن أن تعمل بشكل فعال بعد ربع مليون دورة ليتم شحنها خلال ثوانٍ.

وأظهرت التجارب أن البطارية الجديدة المستخدمة في الهواتف الذكية تُبقي على 91% من قدرتها التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية.

وبالنسبة لنمط الشحن السريع، فإن البطارية الجديدة يمكن أن تشحن بالكامل خلال 1.1 ثانية فقط.

ومشكلة البطاريات الجديدة حاليًا تتمثل في عدم قدرتها على المنافسة في السوق نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بالبطاريات المتداولة في السوق.

واعتبر الباحثون أنه يمكن حل هذه المشكلة جزئيًا، مع انتظار إيجاد حلول علمية تساعد على إدخالها ضمن نطاق الإنتاج التجاري مستقبلًا ما يقلل تكلفة تصنيعها.

وتتعدد اشكال وانواع البطاريات المستخدمة حاليا وتتهافت الشركات لتطويرها.

قال باحثون أيرلنديون إنهم طوروا بطارية عضوية مرنة قابلة للتحلل ولا تحتوي على مواد سامة، ويمكن أن تحدث ثورة في عالم الزراعات الطبية.

البطارية طورها باحثون في جامعة كوين بمدينة بلفاست الأيرلندية ونشرت نتائج أبحاثهم الجمعة في مجلة "Professional Engineering" العلمية.

وأوضح الباحثون أن البطارية الجديدة صممت بحيث تعادل شحنتها 3 أضعاف الشحن في البطاريات التقليدية، كما أن هذه البطاريات العضوية تتحلل بعد فترة، وبذلك فهي صديقة للبيئة.

وتحتوي البطاريات المستخدمة حاليا على مواد سامة بينما ستكون البطاريات العضوية الجديدة خالية منها، حيث تصنع من مواد عضوية قابلة للتحلل مثل السليولوز.

وبحسب الفريق، فليس هناك خوف من تعفن البطاريات العضوية، لأنها تبدأ بالتحلل فوق درجة حرارة 270 درجة مئوية.

وقالت رئيسة فريق البحوث الطبيبة جيتا سرينيفيسان، إن البطارية الجديدة غير قابلة للاشتعال ولا تواجه مشكلة تسرب السوائل.

وأضافت أن هذه البطارية يمكن أن تستخدم في أجهزة تنظيم ضربات القلب، وستكون أكثر أمنًا من البطاريات المستخدمة حاليا.

وأشار فريق البحث إلى أنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا المستخدمة في صناعة البطاريات الجديدة لتطوير أجهزة قابلة للطي، كالهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتي تقف البطاريات الصلبة عائقا أمام وضع تصميمات جديدة لها في الوقت الحالي.