الاتصالات الأردنية تحذر من تداول لعبة الحوت الازرق

وطنا اليوم-عمان:حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين من تحميل لعبة الحوت الازرق من خلال الهواتف الذكية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاحد ان هذه اللعبة تعتمد على آلية غسل دماغ المراهقين في فترة معينة، والطلب منهم تنفيذ مهام غريبه كمشاهدة افلام رعب والاستماع إلى موسيقى صاخبة والاستيقاظ في اوقات متأخرة من الليل وايذاء النفس، وصولا إلى الانتحار.

واضافت أن عددا من الألعاب الالكترونية ظهر في الآونة الاخيرة ويتم تحميلها على أجهزة الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية ومتوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي متاجر (Google Play) و(Apple Store)، ومنها هذه اللعبة "الحوت الأزرق" Blue Whale، وهي لعبة انتحارية تعتمد على غسل دماغ المراهقين فترة معينة، لتؤدي في النهاية الى الانتحار.

واشارت الهيئة الى أن العديد من الجهات المختصة ووسائل إعلام عالمية حذرت في أوقات سابقة من التداول والتعامل مع مثل هذه الالعاب لما تشكله من تهديد وخطر حقيقي على حياة الاطفال والمراهقين وذلك بعد تعرض عدد من منهم لحالات الانتحار.

من جانب آخر دعت الهيئة المواطنين الى توخي الحيطة والحذر وعدم تداول وتنزيل بعض التطبيقات وألعاب الإنترنت (Online Games) التي تطلب معلومات أو بيانات شخصية أو تعتمد تقنية تحديد المواقع الجغرافيةGPS، وتقوم باستخدام الكاميرا الموجودة بأجهزة الهواتف المتنقلة الذكية.