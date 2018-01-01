كأس إسبانيا: ريال مدريد يتغلب على ليغانيس بصعوبة

وطنا اليوم - عمان : وضع ريال مدريد قدما في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1 - صفر على مضيفه ليغانيس يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

واتسمت المباراة بالملل الشديد، حيث خلت من اللمحات الفنية الجميلة، خاصة بعدما قرر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال عدم الدفاع بنجوم الفريق الملكي في مقدمتهم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو.

وحاول ليغانيس استغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور، والغيابات العديدة التي عانى منها ريال مدريد، لكن محاولاته الهجومية باءت بالفشل، لتحسم خبرة لاعبي الريال الموقف لصالح الفريق الملكي في النهاية، ليتقمص ماركو أسينسيو دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الريال الوحيد في الدقيقة 89.

وأصبح يكفي الريال التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، التي ستقام في معقله، سانتياغو برنابيو، الأسبوع المقبل، من أجل العبور نحو المربع الذهبي للبطولة، فيما أصبحت مهمة ليغانيس شبه مستحيلة، حيث ينبغي عليه الفوز بهدفين نظيفين، لاستمرار مغامرته في المسابقة.